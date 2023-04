Pioli stravolge il Milan: torna la Serie A e c’è la rivoluzione rossonera

Il Milan di Stefano Pioli torna in campo e domani affronterà a San Siro il Lecce. I rossoneri vogliono tornare al successo.

Il campionato del Milan di Stefano Pioli è stato abbastanza al di sotto delle attese. Il club rossonero doveva difendere il titolo di campioni in carica, ma la squadra non è mai stata effettivamente in corsa per il titolo. Questo è avvenuto per vari motivi, e forse Pioli è uno degli ultimi tra i colpevoli.

L’infortunio di Mike Maignan ha complicato e non poco la stagione della formazione milanese, che, ha perso la sua stella difensiva per diversi mesi. Maignan regge la maggior parte della difesa e la sua assenza ha lasciato il resto della retroguardia difensiva senza alcuna certezza. Oltre a questo gli addii di Kessie e Romagnoli non sono stati rimpiazzati e la maggior parte degli acquisti non ha rispettato le aspettative.

Nello specifico il club rossonero ha dovuto fare i conti con il caso Charles De Ketelaere. Il talento belga è stato pagato circa 35 milioni di euro, ma il giocatore ancora deve mostrare il suo talento e, dopo diversi mesi, è ancora a zero gol nella sua avventura in Italia. Questo e tanto altro desta preoccupazione e il Milan si è ritrovato cosi invischiato ‘solo’ nella zona Champions. Domani il club rossonero affronterà il Lecce, e, complice il quinto posto in classifica, non può più sbagliare. Pioli è ancora una volta pronto a sorprendere tutti.

Milan-Lecce, tanti cambi per Pioli

Dopo la sfida di Champions League contro il Napoli in settimana per il club rossonero è tempo nuovamente di pensare al campionato. Pioli ha chiarito di non voler fare un turnover totale come quello di Bologna, ma ci saranno ancora tanti cambi. I colleghi di Sky Sport hanno fatto il punto sulla formazione del club milanese ed ha specificato alcuni cambi.

In attacco spazio a Rebic, visto l’indisponibilità di Giroud, e ci sarà Ibrahimovic pronto a subentrare dalla panchina. In difesa Kalulu sostituirà lo squalificato Calabria mentre al centro è pronto Thiaw. A centrocampo riposa Bennacer, ci sarà Krunic al suo posto. Dietro la punta Leao e Diaz sono intoccabili a questo punto mentre sulla destra giocherà Junior Messias.