“Gli altri parlano…”: Inter, Lukaku pensa al futuro e alla Juve

Le parole di Romelu Lukaku al termine di Empoli-Inter riguardano il futuro ma anche il confronto in Coppa Italia con la Juventus.

A chi avesse ancora dei dubbi circa la sua importanza per l’Inter Romelu Lukaku ha cercato di scioglierli ancora una volta a suon di reti. Ne ha segnate ben due all’Empoli, oltre alla rete di Lautaro Martinez e così i nerazzurri hanno messo in cascina altri tre punti validissimi per la corsa a un posto in Champions League, durante la prossima stagione, mentre è già in semifinale contro il Milan per l’edizione attuale del torneo continentale.

In attesa di capire con quale risultato i cugini rossoneri usciranno dalla sfida contro il Lecce e in vista di Juventus-Napoli, l’Inter mette al sicuro i suoi. E li commenta nel post-match di ‘DAZN’ proprio Romelu Lukaku, il match winner.

L’attaccante dell’Inter, il cui ritorno al Chelsea, club proprietario del suo cartellino, sarà deciso nelle prossime settimane, ha commentato anzitutto i cori dei tifosi nei suoi riguardi: “Con loro ho un ottimo rapporto. Ho sempre cercato di dare il massimo per l’Inter, perché è il club che mi ha permesso di vincere un campionato molto importante due anni fa e adesso tocca a me dare il massimo”.

Empoli-Inter, Lukaku sul futuro: “Per ora do il massimo”

La partita di Lukaku era iniziata sotto tono, poi la grande ripresa. Il calciatore ammette di aver avuto bisogno di carburare e parla anche del quarto posto in classifica: “Sto accrescendo la fiducia nelle azioni individuali. Sono contento anche per Lautaro. Davanti alla porta abbiamo vissuto momenti complicati. Per ora la partita più importante per me è quella di Coppa Italia contro la Juve, dobbiamo guardare partita dopo partita”.

Intanto il futuro del belga si sta discutendo fra dirigenze, con l’Inter indecisa sul riscatto dal prestito, sulla chiusura del rapporto o sul rinnovo del titolo temporaneo, a seconda anche delle condizioni poste dalla società inglese. Dal canto suo Romelu Lukaku risponde così: “Gli altri parlano e a ciò bisogna fare attenzione. Io per adesso do solo il massimo per l’Inter”.