“Ho perso 5 anni di vita, imbarazzante”: attacco durissimo dopo Lazio-Torino

Lo sfogo è stato pesante ed è arrivato dopo la partita giocata tra Lazio di Maurizio Sarri ed il Torino di Ivan Juric.

Una sconfitta che pesa anche sul morale. La Lazio esce senza punti dalla partita contro un Torino corsaro all’Olimpico, in grado di superare i biancocelesti e strappare tre punti importanti. Si ferma cosi a quattro il ciclo di vittorie consecutive per la squadra di Maurizio Sarri. Domani per la Juventus la grande occasione di scavalcare la compagine capitolina, soprattuto grazie ai 15 punti riavuti momentaneamente, in attesa di capire cosa succederà nei prossimi mesi.

Ad oggi la squadra biancoceleste resta una delle candidate forti a piazzarsi subito dietro un Napoli che proprio domani sarà chiamato a giocare una partita fondamentale contro la Juventus. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, infatti, gli azzurri hanno bisogno di una vittoria per ridare il morale a tutto l’ambiente ma anche per avvicinare ancora di più il sogno Scudetto. Quello della Lazio, infatti, è un vero e proprio assist ai ragazzi di Luciano Spalletti che nella partita di questa sera avranno la grande occasione di mettere in tasca tre punti fondamentali per poter festeggiare forse anche il prossimo weekend la vittoria del titolo.

Lazio, le parole di Hysaj: l’albanese non ci sta

Non è stata una partita semplice, quella della Lazio, soprattutto sotto il punto di vista mentale. In queste ore anche l’arbitraggio è finito sotto l’assalto di critiche da parte dei tifosi biancocelesti e non solto. Su Elseid Hysaj, infatti, mancherebbe un calcio di rigore secondo alcuni assolutamente solare. Lo stesso terzino albanese ha parlato dopo la partita, lasciandosi andare ad uno sfogo molto duro proprio riguardo quella che è stata la direzione arbitrale durante il match andato in scena all’Olimpico di Roma.

“Noi più nervosi del solito? Sicuramente ci sta che un po’ lo stadio ti attira, stare dietro a un arbitro così non è facile come giocatore”, ha detto Hysaj ai microfoni di ‘Lazio Style Channel’. “Ho perso cinque anni di vita, dà noia. Ma non penso che una partita del genere ci possa abbattere, le nostre qualità le conosciamo e non le buttiamo via per una sola partita”, ha ancora detto l’albanese che di fatto se l’è presa e non poco col direttore di gara.

“È chiaro che è rigore sennò non mi sarei buttato, arbitraggio imbarazzante“, ha ancora detto il giocatore della Lazio. Polemiche che evidentemente seguiranno anche nei prossimi giorni in casa biancoceleste e non solo.