Juve-Napoli, Allegri sentenzia: “Abbiamo preso un gol da polli. Faccio complimenti all’arbitro…”

Il tecnico della Juve Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita tra Juventus e Napoli vinta dagli azzurri nel finale.

Il Napoli strappa tre punti all’Allianz Stadium nel finale grazie ad una rete di Giacomo Raspadori. Tre punti che per gli azzurri di Luciano Spalletti significano Scudetto ormai ad un passo, mentre per quanto riguarda la Juve uno stop che, viste le vittorie di Inter e Milan oggi, rende il gruppo per la lotta Champions ancora più compatto.

Il tecnico della Juve Massimiliano Allegri, naturalmente poco contendo del risultato, ha commentato la partita ai microfoni di DAZN: “Dispiace aver perso una partita del genere, mi dispiace perché sull’azione del gol ci siamo fermati e questo è stato un gran peccato. Abbiamo preso un gol da polli. Dovevamo difendere in area, invece ci siamo fermati. E’ una cosa che fa parte del processo di crescita, ma c’è dispiacere.”

Sulle scelte di inserire Chiesa e Di Maria: “Siamo ancora in vantaggio sulle inseguitrici, ma nelle ultime partite abbiamo perso troppi punti. Dobbiamo restare sereni, accettiamo le decisioni arbitrali, nel bene e nel male. Non serve a niente, non possiamo cambiare il risultato, ma non dobbiamo sprecare le energie mentali. Abbiamo una semifinale di Coppa Italia da vincere.”

Allegri: “Stagione complicata, stiamo attraversando momenti surreali”

Sugli episodi: “Fabbri ha arbitrato una bellissima partita, non ho da dire nulla. Gli faccio i complimenti.” Sulle scelte di formazione anche in vista del match di mercoledì di Coppa Italia: “Miretti e Soulé hanno fatto una partita importante. Chiesa sta recuperando e ha giocato giovedì, come Di Maria, idem Vlahovic. Milik ha fatto una grande partita.”

Sul Napoli: “Sapevamo di affrontare una squadra forte che ha meritato lo Scudetto. Noi abbiamo avuto difficoltà specialmente post penalizzazione. Adesso abbiamo ancora un piccolo vantaggio su Milan e Inter, ma mancano 7 partite e dobbiamo portare a casa l’obiettivo. Dobbiamo fare un applauso ai ragazzi. Sento tanti parlare però la gente parla per sentito dire. Abbiamo attraversato una situazione surreale, ma adesso dobbiamo fare questi ultimi punti. Questa stagione ci farà crescere e l’anno prossimo torneremo a combattere per il campionato.”