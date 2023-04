Raspadori regala un pezzo di scudetto al Napoli, espugnato l’Allianz Stadium

E’ andato in scena in questi minuti il posticipo della trentunesima giornata di Serie A tra la Juventus di Allegri e il Napoli di Spalletti.

Una rete di Raspadori a pochi secondi dal termine regala un pezzo di scudetto al Napoli di Luciano Spalletti. Un match senza molte emozioni che si incendia nel finale ed il Napoli ottiene tre punti per la storia. Domenica gli azzurri hanno il primo match point scudetto, nel caso di vittoria sulla Salernitana e contemporaneo stop della Lazio a San Siro contro l’Inter sarà scudetto.

Poche emozioni nel primo tempo con Allegri che blocca difensivamente l’armata azzurra e per la prima volta nella stagione il Napoli non tira in porta per i primi 45 minuti. Pochissime emozioni e l’unico vero squillo arriva dalla Juve che si rende pericolosa prima con Kostic e poi con il grande ex Milik.

L’episodio che fa più discutere nel match è un vero e proprio pugno di Federico Gatti nei confronti di Kvicha Kvaratskhelia, un gesto a gioco fermo che ha fatto molto discutere. In tanti sui social hanno lamentato un mancato rosso al difensore, per un gesto gravissimo e non sanzionato. Il Napoli fa il gioco ma è la Juve la più pericolosa in contropiede.

Napoli-Juve, la ripresa del match

Nella ripresa il club bianconero lancia i big, Allegri lancia Di Maria, Fagioli e Chiesa ma paradossalmente è il Napoli a essere sempre più pericoloso. Entra Elmas e dopo una grande azione manda alla conclusione Osimhen, il tiro del nigeriano va ad un passo dal gol. Dopo un primo tempo anonimo Victor va ancora vicino al gol e, servito da Di Lorenzo, sfiora ancora la rete.

Il Napoli ci prova fino alla fine, la Juve prova a colpire in contropiede ma non fa male realmente ed è sempre la capolista della Serie A a sfiorare il vantaggio. A pochi minuti dal termine il Napoli rischia la beffa con un gol annullato a Di Maria, per un fallo iniziale di Milik su Anguissa. Nel finale Raspadori segna e il Napoli può festeggiare, un gol da scudetto!

