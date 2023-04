Milan, colpo da sogno per Pioli: “lo manda” Guardiola

Il Milan pensa già al prossimo calciomercato. Sulla lista di Maldini c’è il nome di un calciatore del Manchester City di Guardiola.

E’ già tempo di calciomercato in casa Milan. Indipendentemente da come finirà la stagione e se i rossoneri riusciranno a centrare uno dei primi quattro posti validi per la qualificazione alla prossima Champions League, la dirigenza sta già valutando diverse opzioni per la prossima stagione.

Naturalmente senza conoscere se entreranno o meno i soldi della partecipazione alla prossima Champions League, la lista di Maldini e Massara deve necessariamente concentrarsi su occasioni di mercato a buon prezzo. Una di queste è, stando a quanto riporta il Telegraph, Kyle Walker. Il difensore del Manchester City è infatti in scadenza di contratto nel 2024.

Questo potrebbe significare un prezzo non certo altissimo per il calciatore che, a giugno, entrerà nel suo ultimo anno di contratto con i Citizens. Attualmente la sua valutazione è di circa 15 milioni di euro, ma naturalmente vista la scadenza di contratto il costo con il quale il Milan potrebbe prelevarlo potrebbe rivelarsi decisamente inferiore.

Milan, idea Kyle Walker: ma il calciatore vuole tornare ‘a casa’

Il principale problema per il Milan potrebbe però non essere il Manchester City, il quale, dopo più di 150 presenze potrebbe decidere di privarsi del difensore inglese. Il problema potrebbe però essere proprio la volontà di Walker il quale avrebbe in mente un altro futuro per il suo finale di carriera.

Alla soglia dei 33 anni infatti Walker vorrebbe trasferirsi allo Sheffield United. O meglio tornare allo Sheffiel United, club della sua città natale e dove ha iniziato la sua carriera prima di trasferirsi al Tottehnam ed esplodere. Ad inizio carriera, con la maglia dello Sheffield, club che attualmente milita in Championship, Walker ha collezionato 35 presenze in seconda serie inglese.