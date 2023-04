Roma, colpo di scena! Incontro di Tiago Pinto, stavolta si chiude

I tifosi della Roma sono al settimo cielo! La notizia emersa proprio in queste ore, un vero colpo di scena!

La Roma si prepara ad affrontare un rush finale di stagione molto importante. Le semifinali di Europa League, la speranza di arrivare fino in fondo alla competizione e di proseguire un percorso di crescita in ambito europeo cominciato con la vittoria della Conference League. Poi la corsa per il piazzamento Champions: rientrare tra le prime quattro della classe, con un traffico considerevole che si sta formando in quella zona di classifica. Il Napoli viaggia a velocità sostenuta, ma alle spalle degli azzurri ci sono Roma, Lazio, Inter, Milan e Juventus che dovranno spartirsi i tre posti rimanenti per partecipare alla prossima edizione della Coppa del Campioni.

In queste ore, va detto, non sono arrivate buone notizie per Josè Mourinho. Gli infortuni di Wijnaldum e Smalling tengono in apprensione tutto l’ambiente. Entrambi hanno subito una lesione al flessore: per il centrocampista olandese si parla di un paio di settimane di stop, mentre per il difensore ex Manchester United le cose pare siano più complicate e potrebbe restare out anche un mese. Una pessima notizia per l’allenatore portoghese che sperava di poter contare su buona parte della rosa in questa fase finale della stagione.

Roma, colpo di scena Dybala: argentino pronto a restare!

Il resto della squadra, ovviamente, dovrà farsi carico del peso fisico e psicologico dei prossimi mesi. La speranza del club è quella di raggiungere tutti gli obiettivi ad oggi perseguibili, compresa a questo punto la vittoria dell’Europa League. C’è, però, una notizia molto importante emersa proprio in queste ore. Un colpo di scena, considerando quanto si vociferava fino a qualche mese fa.

Paulo Dybala sarebbe pronto a restare alla Roma. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, l’attaccante non avrebbe alcuna intenzione di lasciare la capitale. La Joya è tornata centrale all’interno del progetto giallorosso, superati gli infortuni si è dimostrato anche elemento essenziale per Josè Mourinho.

Insomma, non c’è voglia di separare le strade. Ora Tiago Pinto attende l’incontro con l’entourage del giocatore. Uno degli argomenti di discussione riguarderà sicuramente la clausola sul contratto per andare in una squadra straniera (al costo di 12 milioni di euro), espediente che sembrava necessario per lo stesso Dybala. Ad oggi le cose sembrano cambiate, ed anche questo aspetto potrebbe essere rivisto, col giocatore pronto a rinunciare a questo cavillo burocratico.