“Mourinho è nei guai”: Roma, stavolta le cose si mettono davvero male

Non ci sono belle notizie per Josè Mourinho. Per l’allenatore della Roma le cose si mettono davvero male.

Una stagione da incorniciare per la Roma. L’epilogo è ancora tutto da scrivere, ma l’obiettivo ad oggi si chiama piazzamento Champions. Rientrare tra le prime quattro rappresenta un elemento essenziale per il club giallorosso, anche per dare seguito a quello che è un percorso in Europa che si sta rivelando molto importante. Dopo la vittoria della Conference League, infatti, i giallorossi quest’anno non solo si stanno giocando l’accesso alla Champions del prossimo anno, ma sono anche rientrati nelle prime quattro squadre di Europa League. Le semifinali saranno un appuntamento importante per la Roma che potrà cosi cercare di arrivare fino in fondo.

Anche la vittoria della seconda competizione europea, di fatto, rappresenta senza dubbio un obiettivo arrivati a questo punto della stagione. Mourinho non è uno che si accontenta, sa bene quelli che sono i rischi e quelle che sono le peculiarità necessarie per affrontare un finale di stagione cosi incandescente. Serve mentalità, concentrazione, dedizione ma anche grande spirito di sacrifico e disponibilità da parte di tutti. Ecco perché la notizia arrivata nelle ultime ore sta mettendo tutti in allarme.

Roma, Smalling out: rischia un mese di stop, Mourinho nei guai

Gli infortuni di Wijnaldum e Smalling sono delle vere e proprie mazzate per la Roma, soprattutto in questo momento. Entrambi sono vittime di una lesione al flessore della coscia. Per il centrocampista olandese, però, si parla di appena due settimane di stop, mentre per il difensore ex Manchester United i tempi sembrano essere più lunghi.

“Mourinho è nei guai”, scrive l’edizione odierna de ‘Il Messaggero’. Si, perchè l’allenatore portoghese potrebbe perdere Smalling addirittura per un mese. Questo vorrebbe dire rinunciare ad un pilastro della difesa per diverse partite, nel pieno del rush finale della stagione dove ci si gioca tanto tra campionato ed Europa League. Una notizia pessima che mette in allarme tutto l’ambiente e che costringerà Mourinho a trovare delle soluzioni alternative nel minor tempo possibile.

Da qui alle prossime settimane ci sarà un calendario molto fitto per la Roma. Da capire se lo staff medico riuscirà a ridurre i tempi, se ci siano i presupposti per sperare in un recupero con tempi meno lunghi per Smalling. Al momento, però, le cose si mettono molto male per la Roma ed il suo tecnico.