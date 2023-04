Mourinho: “Partita decisa da episodi. Infortuni? Sono pronto a giocare”

La Roma, dopo l’impresa in Europa League, è caduta al Gewiss Stadium contro l’Atalanta: le parole di José Mourinho nel post-partita.

La Roma ha compiuto l’impresa giovedì scorso contro il Feyenoord in Europa League, ma poi è questa sera caduta in casa dell’Atalanta. Mancando l’aggancio alla Juventus in classifica di Serie A. Così ha allora parlato nel post-partita José Mourinho.

La Roma non ha potuto nulla contro un’Atalanta desiderosa di ritrovare la vittoria in campionato. Per l’aggancio al quarto posto in Serie A è ancora tutto più livellato, visto che Roma, Lazio e Juventus hanno perso. Mentre Inter, Milan e Atalanta hanno vinto.

Stasera al Gewiss Stadium sono andati a segno Pasalic, Toloi e Koopmeiners per i nerazzurri. Mentre per i giallorossi ha segnato un solo gol Lorenzo Pellegrini. Il match è finito quindi 3-1. Così ha allora parlato José Mourinho nel post-partita.

Atalanta-Roma, le parole di Mourinho dopo la sconfitta dei suoi al Gewiss Stadium

Nel post-partita di Atalanta-Roma ha parlato così José Mourinho a ‘DAZN’: “È stata una ottima partita con i nostri limiti. La partita è stata decisa dagli episodi. Sono contento dei miei giocatori e se sabato devo giocare io gioco io, non c’è problema. La nostra è una squadra unita che nelle difficoltà sta sempre insieme, penso che anche i tifosi sono orgogliosi della squadra. Abbiamo finito la partita in nove, colpendo un palo”.

“Ogni allenatore – ha continuato Mourinho – anche nelle squadre più forti ha un problema quando mancano giocatori, per noi è un grandissimo problema perché Smalling è Smalling. Llorente che si stava adattando bene adesso è fuori. Adesso sarà durissima, magari una sconfitta col Feyenoord poteva farci lottare fino alla fine per il campionato. Sono triste per il risultato ma felice della prestazione”.