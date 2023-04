Occhio Inter, ecco perché Inzaghi ‘trema’ contro la Juventus

Attenzione alla gara di mercoledì sera, Simone Inzaghi rischia grosso.

La vittoria contro l’Empoli regala all’Inter tre punti importanti in chiave europea. La doppietta di Lukaku ed il gol di Lautaro Martinez sono la testimonianza del buon momento che i nerazzurri stanno vivendo. Reduci da ben quattro sconfitte ed un pareggio nel ultime cinque partite contro Spezia, Juventus, Fiorentina, Salernitana e Monza, gli uomini di Simone Inzaghi hanno rialzato la testa.

La duplice sfida europea contro il Benfica, che ha regalato la qualificazione alla semifinale di Champions League all’Inter, è stata evidentemente una spinta psicologica non indifferente. La vittoria in Portogallo per 2-0 ed il pareggio 3-3 al ritorno hanno regalato un sogno ali nerazzurri. Affronteranno i cugini rossoneri in semifinale, in una sfida che si prospetta epocale.

La vittoria con l’Empoli di ieri non era scontata. I toscano avevano bisogno di fare punti per allontanare i fantasmi della zona retrocessione. L’Inter doveva cercare di rimanere agganciata al treno dei posti in Champions League. Una partita convincente, che prepara i nerazzurri alla super sfida di mercoledì sera.

Coppa Italia, occhio ai diffidati dell’Inter: sono ben 7

Mercoledì sera l’Inter sfiderà la Juventus nella gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. La partita di andata era terminata 1-1 in una serata controversa. Le reti di Cuadrado e Lukaku hanno dato il via ad un finale di partita sommerso dalle polemiche, tra cori razzisti, espulsioni e faccia a faccia tra i giocatori.

Lukaku, che era stato squalificato proprio nel corso di quegli episodi insieme a Cuadrado, ci sarà contro i bianconeri dopo la “grazia” ricevuta da Gravina.

La partita che deciderà chi giocherà la finale è alle porte, ma attenzione. Mentre Max Allegri dovrà gestire l’assenza di Cuadrado e di tre diffidati, Simone Inzaghi dovrà stare attento a ben 7 giocatori diffidati.

Oltre a Cuadrado squalificato, sono Danilo, Moretti e Perin i diffidati della Juventus. Tra i nerazzurri oltre ad Handanovic squalificato, Brozovic, Correa, Dimarco, Gosens, Lautaro Martinez, Onana e Lukaku sono diffidati. Occhio ai cartellini, dunque. Ch verrà ammonito, salterà la finale in programma il 24 maggio contro la vincente di Fiorentina-Cremonese, terminata 2-0 per i Viola all’andata.