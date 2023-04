Inter, Marotta ha un piano: plusvalenza e nuovo colpo

L’Inter, nelle scorse ore, ha gettato le basi del prossimo colpo di mercato: la strategia dell’amministratore delegato Marotta.

Altri tre punti di fondamentale importanza, con cui riavvicinarsi alla zona Champions League (la Roma quarta ed impegnata oggi a Bergamo è a -2) e prepararsi nel migliore dei modi al ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Risveglio dolce oggi in casa Inter, reduce dalla vittoria ottenuta sul campo dell’Empoli. Un match, quello andato in scena in terra toscana, che ha consentito alla dirigenza nerazzurra di gettare le basi del prossimo colpo di mercato.

Le telecamere hanno infatti “pizzicato” il vice direttore sportivo Dario Baccin a colloquio con Guglielmo Vicario (formalmente ai box per infortunio). Una chiacchierata che ha, inevitabilmente, alimentato le voci relative ad un interesse concreto nei confronti del portiere diventato, in questi mesi, uno dei migliori esponenti del proprio ruolo nel panorama calcistico europeo. Il futuro di André Onana è in bilico e così l’Inter ha deciso di rompere gli indugi e gettare le basi della trattativa, così da portarsi in pole position.

L’Empoli, dal canto suo, è pronto a venderlo al migliore offerente ed in questi giorni ha provveduto ad esporre il prezzo in vetrina. Si parte da 20 milioni ma la cifra è destinata ad aumentare alla luce della folta concorrenza. Su Vicario, ad esempio, c’è il Napoli (Alex Meret piace molto in Premier League) e la Juventus, che non ha ancora deciso se prolungare il contratto in scadenza nel 2024 di Wojciech Szczęsny oppure venderlo in estate.

Inter, primi contatti per Vicario

Occhio alla Roma, che nelle prossime settimane valuterà la posizione del 35enne Rui Patricio anche lui in scadenza nel 2024. Concorrenti pericolose, che l’amministratore delegato Beppe Marotta conta di battere sfruttando alcune leve a sua disposizione. In particolare, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, non è da escludere che nell’operazione possa rientrare Martin Satriano quest’anno in prestito proprio all’Empoli.

Sul tavolo, inoltre, potrebbero essere messi i cartellini dei giovani Samuele Mulattieri e Gaetano Oristanio. Si vedrà. L’Inter ha iniziato ad elaborare la strategia giusta tramite cui convincere l’Empoli e prendere Vicario, a gennaio seguito pure dal Barcellona. Dipenderà tutto da Onana e dal Barcellona: in caso di partenza del nigeriano, Marotta farà all-in per Vicario.