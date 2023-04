“Si è spento”: Roma, c’è un problema serio per Mourinho

La Roma, in queste settimane, valuterà la posizione di un top player. La sua cessione è possibile, deciderà Mourinho.

Si preannuncia un finale di stagione incandescente per la Roma. I giallorossi, infatti, cercheranno di conquistare un piazzamento in zona Champions e sollevare al cielo l’Europa League. Due obiettivi possibili, alla luce del rendimento fin qui avuto dalla squadra di José Mourinho. Poi, al termine delle ostilità, il club dovrà valutare la posizione di numerosi titolari decidendo quali di loro sacrificare in nome del fair play finanziario.

La situazione è nota. Il direttore generale Tiago Pinto, per rispettare i paletti economici imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agreement, dovrà incamerare circa 55 milioni attraverso le operazioni in uscita. Ad avere un futuro in bilico, in particolare, sono Roger Ibanez e Tammy Abraham. Il difensore brasiliano, di recente scavalcato da Diego Llorente nelle gerarchie di Mourinho, piace all’Atletico Madrid. I capitolini lo valutano sui 30 milioni: una cifra alla portata dei ‘Colchoneros’, intenzionati a rivoluzionare il proprio organico in estate.

L’inglese, dal canto suo, è rimasto ben distante dagli standard qualitativi toccati nel corso del suo primo anno nella città Eterna. Per lui, fin qui, soltanto 8 gol e 7 assist in 43 prestazioni complessive. Un bottino negativo, che indotto il manager a valutare l’idea di cederlo al migliore offerente. Piazzarlo altrove, in ogni caso, non si preannuncia affatto facile. Il Chelsea, ad esempio, potrebbe acquistarlo a titolo definitivo versando nelle casse romaniste 70 milioni ma i Blues hanno spostato il proprio mirino su altri profili.

Roma, un rebus il futuro di Abraham

Anche l’interesse del Manchester United, alla luce del prolungato periodo di crisi vissuto dalla punta, si è raffreddato. I ‘Red Devils’, in particolare, sono pronti a farsi avanti per Victor Osimhen mettendo sul piatto i 150 milioni richiesti dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Restano in corsa l’Aston Villa ed il Newcastle, rispettivamente sesto e terzo in Premier League. Per Abraham saranno quindi decisive le prossime settimane.

Intanto della sua situazione ha voluto parlare Ruggero Rizzitelli, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de ‘Il Messaggero’. “L’anno scorso ci fu un periodo che prendeva sempre i pali, ma aveva entusiasmo e coinvolgeva il pubblico. Quest’anno gli è mancato, perché non riusciva in quello che voleva e si è spento. Futuro? Difficile da valutare, decideranno Mourinho e la dirigenza”. Pinto e Mourinho (che sogna Roberto Firmino) riflettono: Abraham, se vuole restare, dovrà tornare ad essere decisivo per le sorti della propria squadra.