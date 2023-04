Atalanta, Gasperini mette tutti in allerta: il big può andare via

I tifosi dell’Atalanta tremano: ecco cosa potrebbe succedere a breve. Gasperini presto dovrà fare a meno del calciatore?

La vittoria contro la Roma nel posticipo di campionato ha ridato vigore alla classifica dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri, che nelle scorse settimane sembravano essere stati tagliati fuori dalla corsa Champions League, sono in questo momento a soli 4 punti dal quarto porto in classifica.

Una qualificazione che avrebbe dell’incredibile, ma, con ancora 21 punti a disposizione e diversi scontri diretti nella parte superiore della classifica, tutt’altro che impossibile. Indipendentemente da come finirà la stagione per i bergamaschi però ci sarà molto da lavorare sul mercato. Sia in entrata che in uscita.

Tra i nomi dell’Atalanta che stanno attirando l’attenzione degli operatori di mercato c’è senza alcun dubbio quello di Hojlund. L’attaccante danese, arrivato questa stagione per 17 milioni dallo Sturm Graz, è stato fino a questo momento autore di un buonissimo campionato coronato da 7 reti. Prestazioni, ma soprattutto prospettive, che hanno attirato l’interesse di diverse squadre.

Atalanta, Gasperini su Hojlund: “Se arrivano offerte irrinunciabili…”

A far preoccupare i tifosi della Dea si è messo anche il tecnico Gian Piero Gasperini che, ai microfoni di Rai Sport, ha ammesso come il danese sia un pezzo pregiato del prossimo mercato e di come, se arrivasse un’offerta monstre, la società sarebbe costretta a prenderla in considerazione.

“Ha 20 anni e di attaccanti così forti a quell’età ne conosco davvero pochi.” ha dichiarato il tecnico Gasperini. “Ha grandissimi margini di crescita. Penso ad esempio al gioco aereo, all’ultimo passaggio o al dentro l’area di rigore. Lì ha margini di miglioramento e può diventare un calciatore molto forte. Il problema è che appena si vedono calciatori con questi margini le big europee si fiondano immediatamente su questi calciatori. Se arrivasse un’offerta irrinunciabile non credo che un club come l’Atalanta possa fare molto.”