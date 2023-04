Inter, addio più vicino per Lukaku: un dettaglio avvicina il ritorno in Premier

Il futuro dell’attaccante belga è ancora in forte bilico e sarà senza dubbio decisivo il finale di stagione con la maglia dell’Inter.

Era arrivato in estate come salvatore della patria, ma le cose non sono andate affatto come previsto. La seconda esperienza di Romelu Lukaku con la maglia dell’Inter è stata molto diversa rispetto alla prima. Il centravanti belga è tornato in prestito dopo un anno difficile al Chelsea, ma anche all’Inter è apparso sempre davvero lontano da quello che abbiamo ammirato nell’anno dello scudetto.

Visto le premesse appare davvero complicato che l’Inter decida di confermare il calciatore anche nel prossimo anno, sia in prestito che anche, e improbabilmente a titolo definitivo. Il club nerazzurro vuole avere importanti conferme e il calciatore al momento non le dà. Nell’ultimo match di campionato Romelu è tornato ad essere decisivo con una doppietta, ma il gol su azione mancava da diversi mesi. Allo stesso tempo anche il Chelsea vuole essere ripagato dopo gli oltre 115 milioni investiti solo un anno fa.

Per questo e per molto altro appare improbabile una permanenza di Lukaku all’Inter ed ora dall’Inghilterra arrivano nuovi importanti aggiornamenti sul futuro del centravanti belga. Il prossimo tecnico del Chelsea avrebbe avallato la permanenza di Lukaku e ora le chance di vederlo ancora in nerazzurro sono molto poche.

Inter, Pochettino vuole Lukaku

Osservando la rosa del Chelsea si nota a primo impatto la mancata presenza di un centravanti in rosa. Il club londinese vorrebbe fermare gli investimenti dopo tutti gli acquisti degli ultimi anni e starebbe valutando il reintegro di Lukaku. Secondo quanto riporta il Telegraph Mauricio Pochettino sarebbe sempre più vicino ad essere annunciato come nuovo manager dei Blues.

Una delle prime mosse del tecnico argentino sarebbe la conferma di Lukaku, vicino quindi alla permanenza al Chelsea. Il calciatore, dal canto suo, sogna di restare all’Inter, ma l’investimento non è al momento alla portata del club, e d’altronde le prestazioni del calciatore non portano verso questa scelta. Inter e Lukaku, le strade sembrano sempre più vicine ad essere definitivamente separate.