Juventus esclusa dalle coppe, l’Uefa è pronta ad agire autonomamente

La Juventus rischia di andare incontro ad un pesante provvedimento della Uefa: lo scenario gela il tecnico Massimiliano Allegri.

Una sconfitta che rende la strada verso un piazzamento in zona Champions League ancora più impervio di quanto non sia già. La Juventus si interroga, dopo la sconfitta subita per mano del Napoli domenica. Per i bianconeri si tratta del terzo ko consecutivo in campionato, considerando anche quelle contro la Lazio ed il Sassuolo. La squadra di Massimiliano Allegri, al momento, è terza ma questo piazzamento va considerato provvisorio.

Il Collegio di Garanzia presso il Coni, nei giorni scorsi, ha messo in stand-by la penalizzazione di 15 punti inflitta in precedenza alla Vecchia Signora nell’ambito del caso delle plusvalenze. L’argomento tornerà al centro di un nuovo processo che, con tutta probabilità, scatterà a fine maggio e al momento non è ancora chiaro cosa accadrà nelle prossime settimane. La Figc, dal canto suo, auspica che l’inter giudiziario si concluda entro il 30 estate, così da avere una classifica definitiva prima dell’inizio della prossima stagione.

La Uefa invece, in attesa di ricevere aggiornamenti dall’Italia, risulta impegnata in una propria inchiesta parallela volta a chiarire i fatti e valutare possibili sanzioni da infliggere al club. Addirittura, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’organismo presieduto da Aleksander Ceferin stanno valutando di escludere la società dalle coppe europee per almeno un anno.

Juventus, vicina la stangata della Uefa

Uno scenario da incubo per la Juventus, visto che la partecipazione a questo tipo di competizioni consente di incamerare risorse vitali per le casse. L’attuale situazione di stallo, oltre a minare la serenità del gruppo, non consente nemmeno di pianificare le mosse di mercato. Finora il club si è limitato a sondare il terreno per diversi elementi ritenuti interessanti, tra cui Davide Frattesi del Sassuolo e Morten Hjlulmand del Lecce, ma nulla di più.

Allegri, da qui fino a giugno, dovrà quindi essere bravo a motivare al massimo il proprio gruppo e vincere l’Europa League oppure concludere il campionato tra le prime 4 in modo tale da conquistare la qualificazione sul campo. Poi, per il resto, si vedrà più avanti. La scure della Uefa si sta per abbattere sulla Juventus.