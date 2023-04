La Stampa, Landucci furioso con Spalletti: “Ti mangio il cuore, pelato di m…”

Landucci, il vice di Allegri, si è reso protagonista di un brutto episodio dopo Juventus-Napoli, e ora rischia una pesante sanzione.

Juventus-Napoli è stata logicamente una partita piena di tensioni, come era facilmente preventivabile, anche se alla fine si è un po’ trasceso. A margine dell’incontro di calcio di domenica sera, infatti, la situazione sarebbe degenerata in insulti e minacce nel tunnel degli spogliatoi. È quello che riporta oggi ‘La Stampa’, pubblicando alcuni estratti del report degli ispettori della FIGC, che adesso potrebbe mettere nei guai la Juventus e il vice di Allegri, Marco Landucci.

In campo, la partita è stata senza esclusione di colpi e molto scoppiettante anche sotto il profilo puramente sportivo. La squadra di casa ha saputo tenere a bada il Napoli per gran parte dell’incontro, segnando anche due reti ma entrambe rivelatesi presto irregolari, e quindi annullate. Poi, proprio nel finale, è arrivato l’inaspettato gol di Giacomo Raspadori, che ha regalato la vittoria agli ospiti allo Stadium.

Un risultato che pesa come un macigno per i partenopei, che ora hanno le mani ancora più salde sullo scudetto. Mentre per la Juventus, dal canto suo, fallisce l’assalto al secondo posto, abbordabile dopo la sconfitta della Lazio col Torino. I bianconeri, che rimangono terzi in classifica, vedono riavvicinarsi il Milan, ora a -3. Ma pesa anche la sconfitta interna contro i rivali, che adesso potrebbe risultare decisiva per lo storico trionfo finale del Napoli.

Landucci contro Spalletti: durissimo alterco dopo Juventus-Napoli

L’ex portiere e poi allenatore dei portieri della Fiorentina, storico collaboratore del tecnico della Juventus, si è reso protagonista di un episodio alquanto spiacevole. Nel referto della Procura federale, si segnala infatti che Landucci ha avuto un duro alterco con Spalletti, allenatore del Napoli. Il vice di Allegri, “visibilmente contrariato per alcune decisioni arbitrali”, si è dunque scagliato contro l’allenatore del Napoli, proferendo insulti molto pesanti.

“Pelato di m…., ti mangio il cuore!” ha urlato Landucci, secondo quanto riportato nel rapporto. I due si sarebbero trovati nel post-partita a “circa un metro di distanza l’uno dall’altro”, e Spalletti non avrebbe reagito agli insulti. L’episodio è stato “interamente rilevato, in maniera chiara e inequivocabile” da uno dei quattro inviati della FIGC. Oggi verrà valutato dal Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, e potrebbero essere dure sanzioni per Landucci.