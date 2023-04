Milan e Napoli di nuovo allo scontro: c’è un talento fortissimo

Il Milan ed il Napoli si preparano alla sessione estiva del mercato: nel mirino di Maldini e Giuntoli è finito un talento purissimo.

Per il Napoli ed il Milan si preparano ad un finale di stagione ricco di emozioni. Gli azzurri, ad esempio, già nel fine settimana potrebbero essere nelle condizioni di celebrare il terzo scudetto della propria storia. Per far partire la festa servirà una vittoria sul campo della Salernitana ed un mancato successo della Lazio seconda nel big match contro l’Inter. I rossoneri, quarti in classifica, sognano invece di qualificarsi alla finale di Champions League.

Entrambi i club, nel frattempo, hanno cominciato a riflettere in vista della sessione estiva del mercato. Nel mirino, in particolare, è finito uno dei talenti più puri della Serie A ovvero Tommaso Baldanzi. Il classe 2003 ha scalato progressivamente le gerarchie in casa Empoli, diventando una colonna portante della formazione di Paolo Zanetti ed il principale pezzo pregiato dei toscani. Il presidente Fabrizio Corsi, di recente, ha spiegato di volerlo trattenere almeno un altro anno così da consentirgli di crescere ancora senza particolari pressioni.

Al tempo stesso, ha provveduto ad esporre il prezzo in vetrina: si parte da una base d’asta compresa tra i 15 e i 20 milioni, con i toscani che puntano ad incamerare una cifra più alta alla luce del concreto interessamento mostrato dai partenopei e dai Campioni d’Italia. I quali, a breve, valuteranno la posizione di Brahim Diaz: in caso di mancata conferma dello spagnolo, allora scatterà l’affondo decisivo per Baldanzi.

Milan e Napoli sulle tracce di Baldanzi

L’accordo stipulato con il Real Madrid nel 2021 consente al Milan di acquistare Diaz a titolo definitivo versando nelle casse delle Merengues 22 milioni. Una cifra ritenuta eccessiva da Paolo Maldini e Frederic Massara che, nel corso dell’imminente meeting, proveranno ad ottenere un corposo sconto. La situazione è quindi in divenire: ecco perché la dirigenza ha iniziato a studiare un piano B che risponde proprio al nome di Baldanzi.

Il talento piace anche al Napoli che in estate rischia di dover vendere Piotr Zielinski. Il polacco, in scadenza nel 2024, ha fin qui rifiutato tutte le proposte di rinnovo ricevute ed è finito nel mirino della Lazio. Giuntoli e Maldini, stando a quanto nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, si preparano allo scontro di mercato. L’Empoli, dal canto suo, si sfrega le mani.