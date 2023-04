Ancelotti, arriva l’improvviso l’ultimatum: l’annuncio in queste ore

Ancelotti ha un futuro tutto da scrivere: si giocherà la Champions League ma intanto ha ricevuto una proposta allettante.

È una stagione agro-dolce per il Real Madrid quella in corso di svolgimento. I Blancos, ad esempio, si sono qualificati alle semifinali di Champions League dove affronteranno, il 9 e il 17 maggio, il Manchester City. Al tempo stesso sono secondi in classifica ma, dopo la pesante quanto inattesa sconfitta nell’ultimo turno patita per mano del Girone, di fatto detto addio al sogno di vincere la Liga lasciando campo libero al Barcellona capolista.

I blaugrana, al momento, hanno un vantaggio 11 punti rispetto ai rivali e a 7 gare dalla conclusione del torneo appare difficile ipotizzare una rimonta di Carlo Ancelotti il cui futuro è tutto da scrivere. Il futuro che lo lega alle Merengues scade nel 2024 ma in realtà il divorzio può andare in scena già in estate. Il tecnico, infatti, è finito nel mirino del presidente della Federcalcio brasiliana Ednaldo Rodrigues che in lui vede il perfetto sostituto di Tite (dimessosi al termine del Mondiale).

I contatti tra le parti sono scattati da tempo ma fin qui non si sono rivelati sufficienti per individuare un principio d’intesa. Ancelotti, infatti, non è ancora convinto del tutto di lasciare l’attuale impiego: le interlocuzioni, in ogni caso, proseguiranno perché la nazionale verdeoro vuole proprio lui per aprire un nuovo ciclo vincente. A fare il punto della situazione, nella giornata odierna, ci ha pensato lo stesso Rodrigues.

Ancelotti, il Brasile in pressing

L’intervento del numero della Cbf è arrivato a margine dell’assemblea generale della federcalcio brasiliana. “Prima di far partire il piano B – le sue parole, riportate da ‘SportMediaset’ – voglio verificare fino in fondo ogni possibilità che possa andare in porto il piano A. Abbiamo un appuntamento con una società e dobbiamo ascoltarli. Spero di poter dare l’annuncio del nostro nuovo tecnico il prossimo 25 maggio”.

Fino ad allora Ramon Menezes resterà il Ct ad interim. Ancelotti rappresenta il sogno ma intanto la Federcalcio ha cominciato a sondare delle piste alternative. Una di queste porta a Fernando Diniz reduce dalla vittoria del campionato carioca con il Fluminense. Osservati speciali anche Abel Ferreira del Palmeiras e Jorge Jesus del Fenerbahce. Nelle scorse settimane era stato contattato pure José Mourinho ma il brasiliano ha declinato la proposta.