“Decisione saggia”: Marotta non si nasconde, rivela tutto prima di Inter-Juve

Le dichiarazioni del dirigente dell’Inter poco prima dell’inizio della semifinale di Coppa Italia contro la Juve.

Inter-Juve di Coppa Italia è una partita fondamentale. Non solo perché in palio, in questa semifinale di ritorno a San Siro, c’è la qualificazione alla finalissima, ma anche perché una vittoria contro i rivali di sempre darebbe grande morale anche in vista della serratissima lotta per un posto in Champions League delle due squadre.

L’Inter arriva con il morale decisamente migliore rispetto alla Juve. I nerazzurri sono reduci dal successo contro l’Empoli che ha interrotto la serie negativa e rilanciato la ambizioni europee. La Juve invece è incappata in un pesante ko, più per come è maturato che per il risultato, contro il Napoli. La terza sconfitta in altrettante gare che interrompe un momento che, dopo la restituzione dei tre punti, sembrava poter essere positivo per i bianconeri.

Si parte dal risultato dell’andata di 1-1. Un risultato che fu foriero di grandi polemiche, soprattutto per l’esultanza dopo il gol del pari, a tempo praticamente scaduto, di Lukaku. Il centravanti dell’Inter infatti si rivolse al pubblico dello Stadium zittendo i tifosi avversari. Un gesto che gli costò l’espulsione e la squalifica, prima che arrivasse la grazia da parte del presidente della FIGC Gravina in quanto quel gesto era in risposta a cori razzisti di parte dei tifosi bianconeri.

Inter, Marotta su Lukaku: “Nel calcio ci sono regole non scritte.”

Naturalmente la decisione è stata accolta in maniera estremamente positiva da parte dell’Inter, con Marotta che si è voluto complimentare con la FIGC per la decisione presa. “E’ stata una decisione molto saggia.” ha dichiarato il dirigente nerazzurro prima del match contro la Juve. “Gravina ha riportato, con questa sua decisione, tutto in una dimensione di giustizia.”

Marotta ha poi proseguito: “C’è un regolamento non scritto, sinonimo di etica ma soprattutto morale, al quale i protagonisti devono attenersi. Poi sul fatto che non sia in campo dal primo minuto è una questione che compete all’allenatore. Se entrerà nel corso della partita certamente si dimostrerà importante per la nostra squadra.”