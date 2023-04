Cobolli Gigli netto: “Calciopoli, la Juve non è l’unica colpevole. Ho seguito Report…”

La Juve giocherà questa sera contro l’Inter, ma a far rumore sono alcune dichiarazioni rilasciate da Cobolli Gigli.

Dopo aver raggiunto le semifinali dell’edizione di Europa League, eliminando lo Sporting Lisbona, la Juventus di Massimiliano Allegri è caduta ancora una volta in campionato. I bianconeri, infatti, hanno perso domenica sera contro il Napoli con il risultato di 0-1( rete decisiva da Giacomo Raspadori al 93’).

Con questa sconfitta, visti anche i successi di Inter e Milan, la Juventus ha solo tre punti di vantaggio sul quinto posto, occupato adesso dalla Roma di José Mourinho. Ma i bianconeri, fortunatamente, non hanno il tempo di leccarsi le ferite per le tre sconfitte consecutive rimediate in campionato.

La Juventus, infatti, scenderà in campo questa sera al Meazza nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi. La ‘Vecchia Signora’, visto l’1-1 dell’andata, ha l’obbligo di vincere contro i nerazzurri per disputare un’altra finale della seconda competizione nazionale. Tuttavia, in attesa della gara contro la ‘Beneamata’, in casa bianconera bisogna registrare alcune dichiarazioni di Giovanni Cobolli Gigli.

Giovanni Cobolli Gigli: “Calciopoli? La Juventus non era certamente l’unica colpevole”

L’ex presidente bianconero, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘calciomercato.it in onda su TVPlay’: “Calciopoli? La Juve non è colpevole. Ho seguito Report con grande attenzione, sono sorpreso dalla mole di dati ed informazioni. Ne viene fuori un quadro del calcio in cui la Juventus non era certamente l’unica colpevole. Ci sono altri team che sono ugualmente colpevoli che, però, non hanno pagato”.

Giovanni Cobolli Gigli ha poi continuato il suo intervento: “Secondo me bisognerebbe riesaminare tutta la situazione di Calciopoli, rendendo pubbliche alcune cose di cui non si è parlato abbastanza. Inter? Ho il dente avvelenato, ma anche verso altre squadre che giocavano in maniera scorretta. Futuro di Massimiliano Allegri? Con il secondo posto e vittorie di Coppa Italia ed Europa League, non avrei nessun dubbio a confermarlo. Anche se mi è sempre piaciuto Paulo Sousa, che sta facendo molto bene alla Salernitana”.