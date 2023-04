“Impresentabili”: Inter-Juve, i tifosi già si scatenano

Prima ancora che la partita fosse finita, sono arrivate le dure accuse nei confronti della squadra. Ecco cosa è successo durante Inter-Juve.

A Roma ci va l’Inter. I nerazzurri battono 1-0 la Juve e, dopo il pareggio dell’andata, strappano il pass per la finalissima di Coppa Italia. Per i bianconeri una sconfitta pesante, soprattutto considerando il risultato beffardo dell’andata con il pari dei nerazzurri ottenuti nei minuti finali.

L’Inter sorride con Di Marco, per la Juve invece delusione e polemiche. E queste sono arrivata già ben prima del fischio finale. Già durante l’intervallo tra primo e secondo tempo l’opinionista di 7Gold Francesco Oppini ha chiaramente criticato, durante Diretta Gol, la prova dei bianconeri.

“Nella prima frazione la Juventus è stata vergognosa.” ha dichiarato Oppini. “Sono davvero shockato, stanno giocando con due giocatori improponibili come Bonucci e Alex Sandro. Per me questo loro primo tempo è da quattro in pagella. Davvero mi domando perché Allegri abbia deciso di schierarli. Bonucci non gioca da tanto tempo e Alex Sandro mi sembra poco reattivo. Salvo solo pochi giocatori come Bremer e Perin.”

Coppa Italia, l’Inter supera la Juve e va in finale

Alla fine il secondo tempo, pur con qualche tentativo apprezzabile, si è concluso comunque con il successo dell’Inter. I nerazzurri mettono a segno il primo obiettivo stagionale, la finale di Coppa Italia, e adesso possono, anche dal punto di vista del morale, guardare con fiducia alle prossime partita di Serie A e alla semifinale di Champions League.

Per la Juve invece continua il momento no. Dopo le tre sconfitte consecutive in campionato, culminate nel polemico match contro il Napoli, i bianconeri salutano la Coppa Italia e adesso devono concentrarsi per difendere il terzo posto in classifica da diverse squadra tra cui figura anche l’Inter e provare a raggiungere la finale di Europa League con il non facile match contro il Siviglia.