Juventus fuori dalle coppe europee? L’annuncio rivela tutto

La Juventus pronta a dire addio alle coppe europee? Arriva l’annuncio che fa chiarezza sul momento dei bianconeri, dal punto di vista della giustizia sportiva

Non è una stagione semplice e questo aprile non ha fatto altro che confermarlo, nel bene o nel male. La Juventus si trova imbrigliata in una vera e propria altalena di emozioni, sia dentro che fuori dal campo. La semifinale di Europa League cozza pesantemente con le tre sconfitte di fila in Serie A e con una semifinale di Coppa Italia, finora, giocata tutt’altro che in maniera degna.

I tifosi della Vecchia Signora lo sanno bene, con Massimiliano Allegri che è finito nuovamente al centro delle discussioni dopo i risultati dell’ultimo periodo. A far discutere, poi, è anche quanto arriva dalle notizie di cronaca. In attesa di conoscere il nuovo ed ennesimo verdetto della Giustizia Sportiva sul caso plusvalenze, la Juventus rischia comunque grosso dal punto di vista europeo. Anche perché i fari della UEFA sono ormai puntati sul club bianconero, al di là di quello che verrà deciso tra i confini italiani.

Juventus esclusa dalle coppe europee? Calvo rivela tutto ai microfoni di Mediaset, c’è l’annuncio

A cercare di fare chiarezza sul tema, è intervenuto Francesco Calvo. Lo Chief Football Officer della Juventus ha spiegato tutto ai microfoni di Mediaset, incalzato e punzecchiato anche dalle domande dei giornalisti in studio.

“Ad oggi non abbiamo alcuna novità in merito – spiega Calvo, che poi ironizza – Ciò detto mi fa piacere che lei le chiami indiscrezioni”, alludendo al fatto che sia ancora tutto fortemente in divenire per la Juventus. Di qui, il dirigente bianconero continua bacchettando i giornalisti: “Anche a me sembravano indiscrezioni, ma poi le ho lette su un quotidiano e sembravano sentenze già fatte”.

Insomma, è ancora molto presto per capire quale sarà il futuro europeo della Juventus. Quello che filtra, però, è un primordiale nervosismo nell’ambiente bianconero. Il giudizio della UEFA si prepara ad arrivare, nell’attesa di capire con quale entità e quale gravità. Le prime indiscrezioni sono tutt’altro che rosee e portano i tifosi sabaudi a temere addirittura un’esclusione del proprio club dalle prossime coppe europee.