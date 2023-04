Roma, per Mourinho arrivano pessime notizie: la tegola pesa tantissimo

Arrivano brutte notizie per Josè Mourinho. L’allenatore potrebbe dover rinunciare ad uno dei suoi giocatori più importanti in Europa League…

La Roma si prepara ad un rush finale di stagione dove c’è tanta carne sul fuoco. Il campionato resta un obiettivo prioritario, soprattutto la possibilità di rientrare tra le prime quattro in classifica. I tifosi ci sperano, poter giocare il prossimo anno la Champions League rappresenta un obiettivo concreto per tutto l’ambiente giallorosso. In questo senso si spera anche di proseguire un percorso di crescita in Europa che ha visto lo scorso anno la Roma vincere la Conference League, quest’anno arrivare alle semifinali di Europa League, ed ora manca quel tassello che porterebbe i capitolini anche a giocarsi la Coppa dalle grandi orecchie.

Tutto dipenderà, ovviamente, da quello che sarà il lavoro svolto sul campo. Josè Mourinho sa benissimo che servirà grande spirito di sacrifico, bisognerà mettersi in gioco e non risparmiarsi. L’obiettivo è inculcare proprio questo tipo di messaggio nella mente del calciatori, andando così a rendere l’ambiente incandescente anche in vista dei prossimi match di Europa League che saranno fondamentale per la stagione della Roma.

Roma, brutto guaio per Mourinho: la tegola Smalling ora pesa

Certo, bisognerà fare anche i conti con i disponibili. Si, perchè la Roma ad oggi ha una serie di giocatori infortunati che ovviamente non saranno a disposizioni. Tra gli ultimi ci sono chiaramente Wijnaldum e Smalling. Entrambe si sono fatti male in occasione del match giocato proprio in Europa League contro il Feyenoord. Per il difensore inglese, però, le cose potrebbero essere ben più gravi.

Se il centrocampista olandese dovrebbe rientrare a distanza di poche settimane dall’infortunio (si era detto inizialmente due), per Smalling le cose sono ben diverse: l’ex difensore del Manchester United, infatti, dovrebbe saltare quasi sicuramente la gara di andata delle semifinali contro il Bayer Leverkusen.

Non solo: secondo quanto ripotato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, anche la gara di ritorno sarebbe a forte rischio. Un problema molto serio per Mourinho, considerando che Smalling rappresenta un elemento fondamentale per la fase difensiva giallorossa. Ad oggi, però, la presenza di Chris nel doppio impegno contro i tedeschi è a forte rischio.