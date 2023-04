“Da confermare”: Juventus-Allegri, c’è la sentenza in diretta

La Juventus si interroga sul proprio futuro. Quale sarà l’avvenire di Massimiliano Allegri? Arriva la sentenza in diretta che svela tutto

Tre sconfitte di fila in Serie A e una semifinale di Coppa Italia persa contro i rivali di sempre. Anche l’Inter fa festa contro la Juventus, che ora proverà in tutti i modi a strappare quantomeno un posto in Champions League. Sempre al netto di quelle che saranno le decisioni della Giustizia Sportiva e degli organi UEFA.

Anche perché a Massimiliano Allegri, adesso, è rimasta soltanto l’Europa League per evitare il secondo anno di fila con zero titoli raccolti. La sua Juventus è ormai fuori dal campionato, che il Napoli si prepara a chiudere matematicamente, ed è fuori dalla Coppa Italia. In Europa League dovrà confrontarsi contro il Siviglia, una formazione che è di casa nella competizione e che ha già eliminato un top club come il Manchester United. Insomma, la situazione è tutt’altro che rosea per la Vecchia Signora, con i tifosi che sono tornati a mettere nel mirino la gestione cervellotica del trainer di Livorno.

Juventus, occhio alla sentenza sul futuro di Allegri: c’è la rivelazione in diretta

A commentare il momento della Juventus, è intervenuta a ‘Radio Rai 1’ Evelina Christillin. Nota tifosa della Juve e membro del board della UEFA, la Christillin ha mostrato le idee chiare: “La situazione è un po’ preoccupante, tanti obiettivi sono ormai andati. Per fortuna, però, c’è ancora la semifinale di Europa League”.

Di qui, la Christillin si sposta sulla figura e sul futuro di Massimiliano Allegri: “Lo si vede, è un po’ nervoso anche negli spogliatoi. Non è stato carino, gli sono saltati i nervi. Detto questo, io credo che Allegri sia ancora da confermare alla Juventus. Certo le ultime partite sono state davvero pessime, ma è riuscito a tenere la barra dritta per tutto il campionato. E non era facile, visto che sappiamo quanto pesi la questione dei 15 punti di penalizzazione. Quindi non era né facile e né scontato”.