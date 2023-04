Splendide notizie per Pioli: il Milan esulta, che gioia per i tifosi

Ottime notizie giungono per mister Stefano Pioli in vista del match che il Milan dovrà affrontare in campionato contro la Roma di Mourinho.

Sabato pomeriggio impegnativo di Serie A anche per la zona Champions League, oltre che per il futuro matematico del Napoli: in campo allo Stadio Olimpico ci saranno Roma e Milan. Un match che dirà molto rispetto a quale formazione riuscirà ad andare più avanti in classifica e rosicchiare punti all’altra.

Ad oggi la situazione è praticamente uguale, con 56 punti per ciascuna delle due formazioni. Indubbiamente l’ambiente di casa per la formazione di José Mourinho costituirà un plus, come per tutta la stagione è accaduto, ma anche il Milan avrà i suoi motivi per gioire e sentirsi maggiormente al sicuro.

In occasione del match valido per la 32esima giornata del campionato di Serie A, mister Stefano Pioli potrà contare nuovamente su Olivier Giroud. L’attaccante francese aveva provato a stringere i denti per Napoli-Milan, ritorno dei quarti di finale di Champions League, durante il quale ha segnato una pesante rete, ma è stato a riposo sia contro il Bologna che nell’ultimo match di campionato contro il Lecce.

Roma-Milan, Giroud a disposizione? Torna ad allenarsi in gruppo

Ante Rebic ha preso il posto del centravanti del Milan in occasione della sfida di Serie A affinché Olivier Giroud potesse ritrovare il top della condizione e tornare da titolare per un impegno così gravoso e dispendioso come quello contro la Roma. Come riferito dal Milan attraverso i propri canali ufficiali, Olivier Giroud ha svolto l’intera seduto di allenamento con i compagni per cui può ritenersi a completa disposizione.

Un dolore al tendine d’Achille aveva frenato l’attaccante, che è sottostato ai dettami dello staff medico rossonero. Il lavoro è stato attento e di gestione delle forze, perché il Milan non può evitare di pensare anche al doppio derby in semifinale di Champions League contro l’Inter. Contro la Roma allora Giroud ci sarà, ma bisognerà intendere se Pioli continuerà a preservarlo, concedendogli sprazzi di match, o se opterà per restituirgli ritmo completo, schierandolo dal primo minuto di gioco.