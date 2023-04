Lazio, tripla ipotesi per il nuovo vice Immobile: c’è anche un ex Inter

Chi sarà il vice Immobile in vista della prossima stagione? Il mercato della Lazio partirà dalla ricerca di un nuovo attaccante, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League

Come cambierà il mercato della Lazio in vista dell’estate? Per quel che riguarda il capitolo cessioni, la sensazione è che Luis Alberto potrebbe prendere in considerazione l’idea di far ritorno in Spagna dinanzi a un’offerta vantaggiosa, sia per se stesso, sia per la Lazio. Occhio, però, alla possibile conferma in biancoceleste in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Non solo Luis Alberto. Tiene banco anche il rinnovo di Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo potrebbe dire addio alla Capitale già in estate. Su di lui resta vigile l’interesse del Manchester United, del Chelsea, ma occhio anche ad altri club, pronti a spingere il piede sull’acceleratore per aggiudicarsi le prestazione del centrocampista classe 1995. Più complicato il suo possibile passaggio alla Juventus.

Lotito lo valuta circa 80-100 milioni di euro, ma difficilmente un nuovo club presenterà un’offerta simile a un solo anno di scadenza del suo contratto. Non solo cessioni, la Lazio si concentrerà anche in chiave acquisti. In caso di qualificazione alla prossima Champions League, la Lazio potrebbe puntare l’indice su un nuovo vice Immobile. Occhio alle tre possibili alternative. Nelle ultime ore starebbe tornando di moda anche il nome di Scamacca.

Vice Immobile, i piani della Lazio sul mercato: c’è anche Scamacca

Ipotesi complicata, ma non impossibile. La Lazio osserva molto attentamente la pista Scamacca. L’attaccante del West Ham potrebbe far ritorno in Italia in caso di offerta vantaggiosa, e la Lazio potrebbe affondare il colpo su di lui, soprattutto con la qualificazione alla prossima Champions League.

Il diretto interessato, dal canto suo, potrebbe aprire concretamente al ritorno in Italia, ma sull’ex Sassuolo resta vigile anche l’interesse del Milan, dell’Inter e anche quello della Roma. Non solo Scamacca: la Lazio potrebbe avanzare un reale interesse anche per Beto o Arnautovic, anche se difficilmente l’attaccante portoghese accetterebbe il ruolo di vice Immobile. I continui problemi fisici del capitano della Lazio, uniti ai fitti impegni della prossima stagione, potrebbero convincere Beto a valutare l’ipotesi biancoceleste.