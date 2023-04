Lazio, altro che PSG: Zaccagni ha scelto il suo futuro

Il PSG ha cercato Mattia Zaccagni, che però ha scelto il suo futuro: molto probabilmente resterà alla Lazio per tanti anni

La Lazio nella prossima partita sfiderà l’Inter allo stadio Giuseppe Meazza, in un match fondamentale per la corsa alla Champions League. E diventa ancor più importante dopo la sconfitta casalinga con il Torino, dove sono arrivate tantissime polemiche da parte di Sarri per l’arbitraggio di Ghersini. L’eventuale sconfitta a Milano farebbe cadere i biancocelesti nel trenino Champions di cui fanno parte anche le altre contendenti.

Nel frattempo, la Lazio vuole concentrarsi anche sulla programmazione del prossimo futuro. Sono in corso dei contatti per il rinnovo di Mattia Zaccagni, giocatore fondamentale per il gioco di Sarri e per la squadra, grazie alle sue qualità tecniche e non solo. In questa stagione, ha segnato dieci gol, siglato nove assist in trentotto partite. Nelle ultime partite di campionato, serviranno le sue reti e le sue giocate decisive per entrare in Champions League.

Lazio, il PSG vuole Zaccagni: ma lui rinnoverà

Secondo quanto riferito da Il Tempo, il PSG ha cercato con insistenza Mattia Zaccagni. Luis Campos ha espresso un interesse per l’attaccante della Lazio, che però ha già deciso che resterà. E’ fatta per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2027, con un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione più bonus facilmente raggiungibili. Una scelta importante per Zaccagni, giocatore sul quale il club biancoceleste farà affidamento in attacco per i prossimi anni. Sarri ha avuto modo di conoscerlo e gli ha affidato la fascia sinistra, mentre la Lazio è contenta del suo rendimento.

Zaccagni era arrivato dal Verona per poco più di sette milioni di euro e in pochi mesi ha quasi triplicato il suo valore. Venderlo per la Lazio vorrebbe dire effettuare un’ottima plusvalenza, ma così perderebbe un ottimo giocatore che però non si è ancora affermato con la maglia della Nazionale. Ha segnato gli stessi gol di Immobile che quest’anno ha avuto diversi problemi e contro l’Inter scenderà in campo da titolare per l’assalto alla Champions.