Milan, che notizia per Pioli! Finalmente ci siamo, tifosi al settimo cielo

Ottime notizie per Stefano Pioli. La notizia arriva a pochi giorni dalla sfida che il Milan dovrà giocare contro la Roma.

Il Milan avrà bisogno di tutte le energie possibile per il rush finale di questa stagione. C’è grande soddisfazione per la semifinale di Champions League conquistata contro il Napoli, squadra che in questa stagione è riuscita a tenere i rossoneri a distanza siderale in classifica. In Europa, però, le partite maturano una matrice molto diversa, e cosi Stefano Pioli è riuscito ad imbrigliare Spalletti per ben tre volte, una in campionato e due in Champions, a distanza di pochi giorni l’uno dall’altra. Certo, la gara di ritorno è finita in pareggio, ma il gol di Osimhen è arrivato tardivamente e di fatto non è servito a nulla.

Ora, però, c’è il campionato da valorizzare. I rossoneri non possono permettersi di restare fuori dalle prime quattro della classe, anche perchè questo significherebbe non giocare la Champions League il prossimo anno, a meno che la squadra di Pioli non riesca a conquistare un pass per la finale di Istanbul ed eventualmente battere una tra Manchester City e Real Madrid, le altre due semifinaliste di questa edizione. Un’impresa ovviamente ardua e che induce a fare serie valutazioni sulle energie da mettere in campionato per evitare che questa stagione diventi tremendamente negativa per la squadra rossonera.

Milan, ottime notizie per Pioli: tifosi esultano

Come detto, al Milan servirà una forma fisica adatta a fronteggiare un rush finale di stagione molto inteso. Le prossime partite saranno decisive, alla squadra rossonera serve una vittoria subito per non perdere ulteriormente terreno. Il prossimo match, però, sarà tutt’altro che semplice da portare a casa. La Roma di Josè Mourinho, infatti, matura la stesse speranze milaniste: anche nella capitale, infatti, c’è voglia di conquistare la Champions League e dunque rientrare nelle prime quattro. Un vero e proprio scontro diretto con Pioli che proprio in queste ore ha avuto una buona notizia.

Hanno tenuto in apprensione negli scorsi giorni le condizioni fisiche di Oliver Giroud, che si è allenato in via personalizzata per smaltire la contusione al polpaccio. Come riportato da ‘Tuttomercatoweb’, però, il giocatore francese si è allenato oggi con la squadra, e dunque sarà a disposizione per la partita contro la Roma. Un’ottima notizia per Pioli che potrà contare sul bomber per una sfida cosi importante come quella contro i capitolini.