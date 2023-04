Scudetto Napoli, Elmas non si trattiene: rivela tutto in diretta

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, interviene in merito a come si sta preparando la squadra alla festa per la vittoria del campionato.

La matematica potrebbe essere questioni di giorni. Il doppio risultato di Napoli-Salernitana e Inter-Lazio potrebbe consegnare agli azzurri il titolo stagionale con largo anticipo. Bisognerà portare i tre punti in cascina contro i granata e sperare che la formazione di Maurizio Sarri non trionfi contro l’Inter. Altrimenti, il discorso sarà rimandato a Udinese-Napoli.

Ad ogni modo, è soltanto questione di tempo. La città accompagna la squadra nel turbinio delle emozioni ormai da mesi e dopo la vittoria in Juventus-Napoli, circa 10mila sostenitori azzurri hanno accolto la squadra di rientro all’aeroporto di Capodichino. Il risultato dell’Allianz Stadium, infatti, ha rappresentato il preludio alla vittoria finale.

Ne ha parlato Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, a pochi giorni dal derby Napoli-Salernitana, intervenendo ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Non ci aspettavamo così tante persone domenica sera, è stato incredibile e siamo contenti. Non oso immaginare quando vinceremo lo scudetto…”.

Napoli, Elmas pronto alla festa scudetto: “Un’emozione per sempre”

La squadra ha cercato di mantenere la calma in questi mesi, ma adesso l’argomento scudetto è all’ordine del giorno anche negli spogliatoi. Lo conferma il macedone: “Ne parliamo fra di noi, tutti siamo in attesa. Non è una cosa che accade tutti gli anni, quindi è normale parlarne perché spesso non riusciamo a credere a ciò che stiamo facendo. Io da piccolo non ho mai pensato che avrei vinto uno scudetto, quindi per noi è un’emozione che resterà per sempre. Dovremo godercelo al massimo”.

Rispetto a Napoli-Salernitana e i festeggiamenti che potranno seguire, Eljif Elmas ha affermato: “Aspettiamo e vediamo come festeggiare. Io sicuramente darò 2-3 schiaffi a Chucky Lozano e Mathias Olivera (ride, ndr). Loro sono molto simpatici. Non sarà facile la sfida alla Salernitana perché non vorranno farci vincere lo scudetto. Ma noi pensiamo solo che, se vinciamo, saremo campioni d’Italia. Se l’Inter vince e noi giochiamo domenica sono sicuro che vinceremo questa partita, è impossibile che la sbagliamo”.