Bologna-Juventus, tegola per Thiago Motta: “Non ci sarà”

Thiago Motta dovrà fare ancora una volta a meno del big per il match che il suo Bologna disputerà con la Juventus

Il Bologna scenderà in campo domenica sera alle 20:45 contro la Juventus, in una partita che può dire molto sul futuro dei bianconeri. La squadra di Massimiliano Allegri viene da tre sconfitte consecutive in campionato e dall’uscita dalla Coppa Italia. Perdere ancora per la Juve significherebbe avere definitivamente il fiato sul collo di Milan, Roma e Inter, alle prese con una giornata cruciale visti i vari scontri diretti. Per i rossoblù, invece, la possibilità di far male a una big com’è già successo nel corso di questa stagione.

Thiago Motta si è affermato come uno dei migliori allenatori della Serie A, tanto che si è guadagnato la stima di diverse big. Non solo in Italia, con l’Inter in prima fila, ma anche all’estero visto che si è parlato anche del PSG, con l’ex centrocampista che ha già allenato la formazione Under 19. La sua stagione è da considerarsi super positiva, nonostante l’assenza di un giocatore fondamentale per il Bologna come Marko Arnautovic.

Bologna-Juventus, Arnautovic non ci sarà

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa: “Arnautovic non ci sarà. Lui è guarito a livello clinico, ma non gioca titolare dallo scorso 4 gennaio e quindi non è in condizione. Deve star calmo, dipende tutto da lui e dal lavoro che svolgerà insieme ai preparatori”. Sono stati vari i problemi fisici accusati da Arnautovic negli ultimi mesi, con pochissime presenze come col Monza o la Salernitana e un paio di panchine. In questa stagione, l’attaccante austriaco ha collezionato 18 presenze tra campionato e Coppa Italia, mettendo a segno 8 gol e siglando anche un assist.

Con la Juve non sarà a disposizione, mentre ci sarà da valutare il suo futuro in vista della prossima estate. Arnautovic ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e il Milan ha messo gli occhi su di lui, con il Bologna che chiede una cifra molto vicina ai 5 milioni di euro per privarsi del suo principale attaccante.