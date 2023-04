Inter, la rivelazione in diretta fa sognare: pronto il doppio colpo

Domenica all’ora di pranzo l’Inter di Simone Inzaghi ospiterà a San Siro la Lazio di Sarri. Un match fondamentale per i nerazzurri.

La stagione dell’Inter di Simone Inzaghi ha avuto finora un doppio volto. Una squadra lenta e prevedibile in campionato, con la rosa nerazzurra che ha avuto addirittura undici sconfitte in Serie A, e non ha affatto mantenuto le attese. Situazione totalmente differente nelle coppe con Inzaghi che è apparso abbastanza abile nel leggere questa tipologia di partite.

L’Inter ha raggiunto la finale di Coppa Italia, battendo in settimana la Juventus di Allegri. Il match è terminato 1 a 0 con la rete decisiva di Dimarco. Un rendimento ancora più clamoroso in Europa dove la formazione nerazzurra è in semifinale di Champions League ed affronterà tra pochi giorni il Milan in un derby europeo tanto atteso. Oltre a questo la dirigenza continua a pensare anche al calciomercato.

Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di Tv Play su Twitch ed ha parlato del mercato nerazzurro. Nello specifico il giornalista ha chiarito: “Già in passato l’Inter ha fatto una proposta a Thuram, il giocatore l’ha ascoltata ma i nerazzurri non sono la sua prima opzione. In caso di offerte migliori ringrazierebbe e andrebbe da altre parti, altrimenti potrebbe prendere in considerazione il club. Visto che parliamo di un parametro zero ci sta aspettare. Vediamo gli sviluppi”.

Non solo Thuram, l’Inter pensa a Buchanan

Biasin ha poi parlato del giovane canadese Buchanan, accostato nelle ultime ore alla società nerazzurra. A riguardo il giornalista ha spiegato: “E’ confermato che il calciatore piace, lui è un esterno alto e questo mi fa pensare che l’Inter potrebbe fare qualche variazione a livello tattico”. Infine Biasin ha parlato anche dei movimenti in uscita e ha lanciato una bomba sul futuro di Marcelo Brozovic:

“Calhanoglu può fare il regista, poi c’è Asslani. Quindi Brozovic è sacrificabile. Va detto che il calciatore ha rifiutato offerte importanti per restare in nerazzurro e lui sta bene a Milano. Mi risulta che Barcellona e Newcastle sono pronte a tornare alla carica. Inter-Lazio? Inzaghi ha già raggiunto diversi traguardi e ha dimostrato di saper gestire le sfide difficili. Che i ragazzi non siano con Inzaghi è solo una leggenda metropolitana, i calciatori apprezzano il suo stile”.