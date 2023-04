Milan-Inter, la notizia che i tifosi aspettavano da giorni: è tutto vero

A pochi giorni dalla sfida d’andata della semifinale di Champions League tra Milan e Inter è arrivata l’ufficialità sulla diretta televisiva

In Champions League tornerà il doppio confronto tra le due milanesi. La città meneghina pertanto prenota un posto in finale per la diciassettesima volta nella sua storia. Il confronto nella competizione per club più prestigiosa al mondo ha naturalmente fatto crescere l’attenzione intorno a Milan e Inter.

Quello in programma è il terzo doppio confronto di Champions tra le due compagini che prima di ora si sono già sfidate in semifinale ma anche nei quarti di finale. Entrambe le circostanze sono state favorevoli al Milan. Nel 2003, a spuntarla sono stati i rossoneri in virtù del doppio pareggio sul quale ha pesato in maniera decisiva il gol realizzato in ‘trasferta’. Nei quarti dell’edizione 2004-2005, sono avanzati ancora i milanisti. In quella circostanza, però, dopo il 2-0 ottenuto all’andata, è arrivato il 3-0 del ritorno sancito dopo l’interruzione della gara causata da un fumogeno che ha stordito Dida. L’Euroderby incollerà adesso ancora una volta tutti davanti alla tv. A questo proposito c’è un’importante novità.

Milan-Inter di Champions League, Amazon Prime Video trova l’accordo con Sky per la trasmissione in chiaro della gara: sarà trasmessa su TV8

Il derby di Milano di Champions League, in programma il prossimo 10 maggio alle 21, sarà trasmesso in chiaro. Della vicenda si era parlato nel corso degli ultimi giorni ed ora è arrivata anche l’ufficialità. Amazon Prime Video, titolare dell’esclusiva, è stata obbligata a rendere visibile la sfida in virtù delle regole previste dall’Agcom. L’intero pacchetto della partita sarà una produzione di Prima Video, tuttavia la piattaforma ha trovato l’intesa economica con Sky per la trasmissione su Tv8, canale in chiaro del broadcaster.

Come detto, però, l’intero evento sarà prodotto da Prime Video. Pertanto, come spiegato da bordocampisti, opinionisti, telecronista e commentatore apparterranno a quest’ultimo. Dunque, la diretta, a partire dalle 19.30 vedrà coinvolti Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Julio Cesar e Diego Milito come bordocampisti e poi ancora Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani a bordocampo. Mentre Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini saranno le due voci della gara. In studio, invece, ci sarà Gianpaolo Calvarese alla Var Room.