Juve, addio a Vlahovic e Rabiot senza coppe. Di Maria…

La Juventus può cambiare alcune pedine nella sua formazione per il prossimo anno: via Vlahovic e Rabiot, ma per Di Maria la situazione è diversa.

Fuori dalla Coppa Italia, ma in piena corsa per la vittoria dell’Europa League e un piazzamento nelle prossime competizioni europee, la Juventus fa il punto della situazione con alcuni dei suoi calciatori più rappresentativi. Nonostante la restituzione dei 15 punti, sottratti per penalizzazione secondo quanto emerso dall’Inchiesta Prisma, non è così scontato il risultato finale della stagione né sul campo né in tribunale.

Indubbiamente i bianconeri avranno da fare i conti con le necessità di bilancio e perciò diventa ancora più necessario sia ottenere più punti possibile nonché capire strategicamente come muoversi su acquisti e cessioni. Tra queste, tre giocatori diventano riferimenti ovvero Dusan Vlahovic, Adrian Rabiot e Angel Di Maria.

I primi due potrebbero essere, secondo quanto riferisce quest’oggi ‘La Gazzetta dello Sport’, i due grandi sacrificati in estate. Il serbo e il francese, infatti, sono due nomi che hanno molto appeal sul mercato internazionale e la Juventus potrebbe fare casa cedendoli in presenza della giusta offerta.

Juventus, Vlahovic e Rabiot via senza Coppe ma Di Maria può restare

Vlahovic e Rabiot sono fra le altre cose i calciatori che più costano a bilancio per la Juventus per ciò che concerne l’ingaggio. Si tratta infatti di circa 7 milioni di euro annui. Inoltre, il contratto del francese scade in estate, quindi il piazzamento europeo sarà davvero quello chiave per capire cosa potergli offrire o cosa ricavarne. Il serbo invece resterebbe in bianconero fino al 2026, per cui il ragionamento è da sviluppare piuttosto su quanto si può pretendere per il suo cartellino.

Decisamente più in bilico sembrava essere Angel Di Maria, fomentato dal desiderio di tornare in patria e restare in Europa soltanto come preparazione per i Mondiali di Qatar 2022. La situazione è cambiata col tempo. La condizione fisica del giocatore, infatti, gli consente di competere ancora a grandi livelli nel calcio europeo e quindi rendersi pronto anche per la Nazionale Albiceleste. Il prossimo obiettivo è la Copa America del 2024. El Fideo vuole farsi trovare pronto e perciò restare in bianconero è funzionale. Non importeranno le coppe europee: Di Maria è disposto a restare.