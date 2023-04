Il sogno della Fiorentina continua: è in finale di Coppa Italia, Cremonese eliminata

La Fiorentina ha raggiunto la finale di Coppa Italia pareggiando in casa con la Cremonese in virtù della vittoria dell’andata

Basta un pareggio per 0-0 allo stadio Artemio Franchi per la Fiorentina contro la Cremonese per approdare in finale di Coppa Italia. Nella gara d’andata, la viola aveva vinto 0-2 grazie alle reti di Arthur Cabral e Nico Gonzalez. E oggi, la squadra di Vincenzo Italiano ha saputo tenere bene non uscendo mai dalla partita, come invece era capitato contro il Lech Poznan in Conference League. Il sogno continua per la Fiorentina che il prossimo 24 maggio a Roma sfiderà l’Inter: le due squadre saranno presenti anche alla Final Four della prossima Supercoppa italiana in Arabia Saudita.

L’altra partecipante sarà il Napoli, mentre ci sono ancora dei dubbi su chi sarà la quarta e ultima squadra, ovvero la seconda classificata della Serie A. Per Italiano, che vuole vincere il suo primo titolo da allenatore, una gran bella soddisfazione. L’obiettivo ora è quello di superare il Basilea e conquistare la finale di Conference: l’eventuale vittoria di una coppa, garantirebbe alla Fiorentina l’accesso all’Europa League della prossima stagione.

Fiorentina-Cremonese 0-0: viola in finale

Una partita giocata abbastanza bene dalla Cremonese, che però non ha costruito occasioni importanti per far male alla Fiorentina. Primo tempo povero di spettacolo con squadre coperte che non ha dato grandi scintille, se non qualche tentativo della viola con Milenkovic e Igor e di Castrovilli al 46′. Igor è stato poi costretto a uscire nella ripresa per un problema fisico, come anche Afena Gyan.

La Fiorentina ha provato a vincere il match nel secondo tempo. Buona la ripartenza finalizzata da Nico Gonzalez con un bel sinistro a giro finito fuori di poco, il tiro dalla distanza di Mandragora al 77′, e il colpo di testa di Cabral a sei minuti dalla fine. Una partita gestita bene dalla viola contro una Cremonese che, seppur con poche armi a disposizione, è riuscita a uscire imbattuta dal Franchi.

Nel prossimo turno di Serie A, domenica 30 aprile, la Fiorentina riceverà la Sampdoria. Mentre la Cremonese dovrà giocare in casa col Verona, per quella che potrebbe essere l’ultima spiaggia per la rincorsa salvezza.