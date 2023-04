Milan, Maldini tenta il colpaccio: è sfida alle big di Premier

Il Milan scenderà in campo domani alle ore 18:00 per affrontare la Roma alla 32^ giornata di Serie A, mentre Maldini e Massara ragionano sul mercato: le ultime.

Il Milan domani scenderà in campo allo Stadio Olimpico contro la Roma di José Mourinho per la 32^ giornata di Serie A. Stefano Pioli e i suoi non intendono sbagliare, dal momento che c’è un posto in Champions League da dover conquistare. Nel frattempo ci sono Maldini e Massara che ragionano sul mercato e tentano il colpo, sfidando la Premier League.

Il Milan vuole a tutti i costi qualificarsi per la prossima stagione in Champions League, mentre in questa ancora in corso vuole centrare l’obiettivo della finale della stessa competizione europea.

Mentre Stefano Pioli lavora con i suoi giocatori sul campo, Maldini e Massara lavorano dietro le quinte e in ottica calciomercato. Per le prossime stagioni è finito nel mirino della società rossonera un profilo in particolare. Il giovane calciatore piace anche i club di Premier League e non solo.

Calciomercato Milan, il nuovo colpo per Maldini e Massara viene dalla Spagna: ecco di chi si tratta

Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘Sky Sport’, quindi, il Milan avrebbe messo gli occhi su un profilo in particolare. Si tratta di Ivan Fresneda, esterno destro del Real Valladolid. Il classe 2004 però piace anche ad altri club, con la Premier League in prima linea.

Al cartellino dello spagnolo Fresneda guardano però anche Newcastle e Arsenal, oltre al Borussia Dortmund. E intanto il suo contratto con il Real Valladolid è in scadenza a giugno del 2025, ma Maldini e Massara vorrebbero comunque provare a portarlo in rosa già con il mercato che aprirà quest’estate.