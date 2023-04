Juve, ancora guai per Allegri: è ufficiale, si ferma il top

Pessime notizie per Massimiliano Allegri. Oltre al momento no dal punto di vista del campo arriva anche un’altra mazzata per la Juve.

Il momento in casa Juve non è certo dei migliori. I bianconeri infatti si trovano a dover raccogliere i cocci da una doppia delusione. Primo il ko nel finale rimediato contro il Napoli e poi l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Inter.

Certo, a meno di stravolgimento dettati dai vari filoni di inchiesta che si stanno addensando sul club bianconeri, Allegri può e deve serrare i ranghi in vista di una corsa Champions League che si preannuncia serratissima in questa ultime giornate. I bianconeri sono terzi in classifica, ma è imperativo non perdere ed interrompere la striscia negativa per evitare il sorpasso da parte delle inseguitrici e l’uscita dalla zona Champions League.

Prima del ko contro il Napoli della scorsa giornata infatti la Juve da altre due sconfitte consecutive. Nelle ultime 3 gare, mentre i bianconeri totalizzavano zero punti, le rivali, seppur zoppicando, sono comunque riuscite a mettere a segno diversi risultati positivi. L’Inter ha fatto 4 punti, il Milan 5, mentre Lazio e Roma 6 punti. Allegri deve quindi invertire la rotta, ma nel farlo dovrà fare a meno di uno dei suoi top player.

Juve, tegola per Allegri: Di Maria non convocato

La notizia della mancata convocazione di Angel Di Maria per la trasferta di Bologna non è certo una buona notizia per la Juve e per i suoi tifosi. Il motivo della sua assenza è un trauma contusivo alla caviglia che ha costretto l’allenatore Allegri a lasciarlo a riposo per evitare ulteriori rischi.

Notizie positive invece per quanto riguarda Vlahovic che ha recuperato ed è stato convocato per il match contro il Bologna. Ecco i convocati di Allegri: Szczesny, Pinsoglio, Perin; De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani; Locatelli, Pogba, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli; Chiesa, Vlahovic, Milik, Soulé, Iling-Junior.