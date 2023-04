Juventus-Allegri, scoppia un nuovo caso: tifosi preoccupati

La Juventus ha trascorso momenti (e stagioni) decisamente migliori, ma ora a preoccupare i tifosi c’è anche un nuovo ‘caso’.

La Juventus, e con essa Massimiliano Allegri, ha affrontato periodi sicuramente migliori. L’incertezza dovuta a un futuro imprevedibile e il feeling che sembra essersi smarrito con l’allenatore in carica pesano sulla Vecchia Signora. Ora anche un nuovo ‘caso’ preoccupa i tifosi bianconeri.

Da un lato c’è la Juventus che dipende dalla Giustizia Sportiva e dalle decisioni della UEFA. Dall’altro c’è la squadra che scende in campo e che nell’ultima settimana ha registrato due sconfitte pesanti: in campionato con il Napoli e in Coppa Italia contro l’Inter.

I giocatori a volte sembrano come smarriti e ciò non fa, a maggior ragione, dormire sonni tranquilli ai tifosi bianconeri. Ora, a preoccupare c’è anche la situazione legata alle prestazioni di Federico Chiesa, sottotono non solo per l’infortunio. E non è l’unico.

Juventus, il punto della situazione su Chiesa (e Vlahovic) sotto la guida di Allegri: tifosi preoccupati

Come scrive l’edizione odierna di ‘TuttoSport’: “Inizia a farsi largo il futuro nella grande e intricata incertezza del presente juventino. Se è ancora impossibile programmare con esattezza la prossima stagione, i vertici bianconeri devono comunque tracciare una direzione e abbozzare le prime decisioni tecniche”. Ci sono diversi rebus da sciogliere e uno di questi è anche il presente di Federico Chiesa, che con Massimiliano Allegri non sembra avere un ottimo feeling.

A conferma di ciò ‘TuttoSport’ scrive anche che: “Federico Chiesa, così come Dusan Vlahovic, sono i due acquisti più costosi dell’ultimo triennio che, per una ragione o per l’altra, non sono ancora riusciti a esprimere tutto il loro enorme potenziale con la maglia bianconera“. “Ma i dirigenti – si legge ancora – non hanno intenzione di cederli (o, addirittura, svenderli) in una condizione fortemente sfavorevole e dopo una stagione che non ne ha certo fatto lievitare il valore”.

Nonostante tutto, infatti: “Nei programmi della Juventus, Federico Chiesa rappresenta un giocatore che può rimanere a vita. Indipendentemente dalle offerte per il suo cartellino”. Anzi: “La Juventus ha avuto la pazienza di aspettarlo durante il lungo periodo di degenza dopo l’infortunio al ginocchio. Anche perché rappresenta il prototipo del giocatore de futuro juventino: è italiano, è giovane, è dotato di sorprendente talento”.