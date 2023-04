“Mi auguro che…”: rinvio Napoli-Salernitana, Iervolino senza filtri

Napoli-Salernitana, il rinvio genera più di qualche semplice polemica. Il presidente Danilo Iervolino alza la voce e si sfoga senza alcun filtro.

Giornata di vigilia rovente per Napoli e Salernitana. Gli azzurri si preparano a blindare la matematica certezza dello Scudetto, anche se alla formazione di Luciano Spalletti serviranno due incastri fondamentali. Senza la sconfitta o il pareggio della Lazio contro l’Inter e senza una vittoria contro la Salernitana, il Napoli non potrà laurearsi campione di Italia già in questa trentaduesima giornata di Serie A.

Eppure, le amministrazioni locali si sono portate avanti con totale sicurezza. Lo spostamento alla domenica di Napoli-Salernitana ha generato più di qualche polemica, ma secondo il Comune del capoluogo campano è stato un atto necessario. Perché? Per razionalizzare le Forze dell’Ordine in caso di festa Scudetto ed evitare una tre giorni di caos per le strade del centro cittadino. Motivazioni, tuttavia, flebili per la controparte: ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, Danilo Iervolino ha alzato la voce e si è sfogato senza alcun filtro.

Rinvio Napoli-Salernitana, il presidente Iervolino alza la voce: il suo sfogo è totale

“Sono molto dispiaciuto. È un precedente molto grave, perché viene premiato chi ha fatto più pressione”: esordisce così il patron della Salernitana, che commenta amaramente il rinvio del derby contro il Napoli. “Non ne faccio un dramma, ma questa decisione ci penalizza sotto tanti punti di vista – prosegue Iervolino – Come ad esempio il tempo ridotto che avremo per preparare la gara con la Fiorentina”.

E ancora, il presidente della Salernitana alza la voce e chiede maggior rispetto per le vicende dei suoi. Soprattutto in un momento così delicato della stagione: “Non si è tenuto conto delle nostre esigenze, abbiamo assistito alla mortificazione della dignità di una squadra rispetto a un’altra”. Di qui, poi l’appello speranzoso di Iervolino agli organi competenti del nostro calcio: “Mi auguro che non capiti più. Provo grande amarezza per il mancato coinvolgimento della Salernitana, sarebbe stato giusto parlare della questione in Lega decidendo magari di posticipare anche la nostra sfida con la Fiorentina”.