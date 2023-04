Milan, regalo Champions di Maldini a Pioli: il big ha detto sì

Il Milan pensa al regalo Champions League per fare un regalo a Stefano Pioli: il big ha detto sì e c’è un accordo verbale. Ecco le novità.

Il Milan si concentra sugli ultimi appuntamenti da non sbagliare, tra Serie A e Champions League. C’è ancora tanto da dare, nonostante i pochi impegni ancora da disputare. Paolo Maldini sta lavorando sul regalo da fare a Stefano Pioli per le prossime stagioni. Ecco quale.

Il Milan sta ancora correndo per qualificarsi alla Champions League della prossima stagione e anche nella stessa competizione europea per approdare alla finale di questa stagione. Un passaggio di turno, eventualmente ai danni dell’Inter, che significherebbe tantissimo.

In ottica calciomercato, poi, Paolo Maldini e il club tutto sta da tempo lavorando a un affare in particolare. Quello che prevede l’eventuale rinnovo di Rafael Leao. Adesso sarebbe stato raggiunto un accordo verbale: le novità delle ultime ore.

Calciomercato Milan, sì di Leao a un passo? Le novità sull’ottimismo dei rossoneri

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna ‘La Gazzetta dello Sport’: “Rafael Leao ha detto sì. È pronto a legarsi al Milan per altri cinque anni ed è molto più vicina anche l’intesa con lo Sporting Lisbona: ormai siamo all’ultima curva. Il portoghese è pronto a firmare per 7 milioni di euro a stagione, accordo verbale tra le parti. E l’ok da Lisbona, dallo Sporting, dovrebbe arrivare a giorni”.

“Giovedì – continua ‘La Gazzetta dello Sport’ – in una riunione notturna, c’è stata una bozza di stretta di mano con il club portoghese. Ma la trattativa si è poi riaperta e l’attesa fumata bianca è sfumata. Tutto, allora, slitta alla prossima settimana, con la speranza fondata di trovare un accordo totale nei prossimi 7 giorni: i lavori per il rinnovo della stella portoghese non sono mai stati così avanzati”.

E infine: “Tanto è vero che i dirigenti rossoneri hanno steso nei dettagli il nuovo contratto per Rafael Leao, ben sapendo che la firma vera e propria verrà apposta solo nel momento in cui verrà sciolto anche il nodo con lo Sporting Lisbona“.