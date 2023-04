Milan, Maldini gelato: una big inglese piomba sull’attaccante

Beffa dall’Inghilterra per Maldini. Il pupillo dei rossoneri sfuma verso la Premier League.

Il Milan ha dimostrato, finora di avere un doppio volto. Come i cugini nerazzurri, i rossoneri stanno un po’ deludendo in campionato, mentre hanno sbalordito in Champions League.

Il quarto posto in campionato è al di sotto delle aspettative per i campioni d’Italia dell’anno scorso, soprattutto viste le diverse debacle avute durante l’anno. 7 sconfitte sono tante per gli uomini di Stefano Pioli, che hanno vissuto settimane complicate a febbraio.

In Champions League, invece, il percorso è straordinario. La semifinale di Champions, dove affronteranno l’Inter, è solo la punta dell’iceberg. Le prestazioni sono state molto convincenti, e la doppia sfida con il Napoli ha risollevato gli animi dei Diavoli.

Adesso la dirigenza rossonera deve iniziare a pensare alla prossima stagione. Per quanto riguarda i rinnovi, Rafael Leao dovrebbe aver trovato l’accordo. Il Milan ha accettato la richiesta di circa 7 milioni di euro fatta dal portoghese. resta da limare qualche dettaglio, come il bonus alla firma che aiuterebbe Leao a pagare la multa salata che deve allo Sporting Lisbona.

Milan, brutte notizie sul fronte mercato: beffa dall’Inghilterra

Sul fronte mercato, il Milan ha messo nel mirino Lois Openda, attaccante belga classe 2002 del Lens, acquistato circa 6 mesi fa dal Brugge.

17 gol e 3 assist in League 1 sono il bigliettino da visita di uno dei pupilli di Frederic Massara, ds rossonero. Openda potrebbe giocare sia come prima punta che come esterno, il suo cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Ma non arrivano buone notizie in casa Milan. Come riportato dal Daily Mail, anche l’Arsenal avrebbe messo nel mirino Openda, per il quale il club inglese fa sul serio e sarebbe diposto a fare una ricca offerta. La Premier League bussa alle porte di Openda, sul quale ha messo gli occhi anche l’Aston Villa.

E pensare che il futuro del belga sembrava destinato ad essere rossonero. Il suo primo gol con la maglia del Lens, infatti, l’aveva segnato in amichevole nel luglio 2022, proprio contro l‘Inter di Simone Inzaghi.