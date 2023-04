Nervosismo Allegri-Inter, arriva la replica ufficiale: tifosi spiazzati

In casa Juventus si ragiona ancora sui nervi a fior di pelle: dopo la lite tra Allegri e l’Inter, ecco la replica ufficiale che spiazza i tifosi

Non è un mese di aprile semplice per la Juventus, che versa in un nuovo e preoccupante stato di crisi. Al netto della semifinale conquistata in Europa League, la formazione allenata e guidata da Massimiliano Allegri è chiamata a fare i conti con un moto nuovo di nervosismo e tensione. Fattori che non aiutano, visti i risultati raggiunti nell’ultimo periodo. E lo spauracchio sempre più concreto di chiudere l’ennesima stagione senza titoli.

Le tre sconfitte di fila in campionato e l’eliminazione in Coppa Italia, dopotutto, pesano tanto sul morale della Vecchia Signora. E anche su quello dello stesso tecnico livornese. Come visto in occasione della gara col Napoli e della semifinale persa contro l’Inter, il nervosismo di Massimiliano Allegri è esploso in tutta la sua furia. E le liti nello spogliatoio di San Siro, raccontata e rivelate dai quotidiani nazionali, hanno generato più di qualche polemica e più di qualche riflessione sul comportamento del trainer bianconero.

Caso Allegri-Inter, la replica ufficiale del tecnico spiazza tutti: le sue parole

A fare chiarezza su quanto accaduto al termine dell’ultimo Inter-Juventus, però, è stato lo stesso Massimiliano Allegri. Tanti i temi toccati durante la sua conferenza stampa di vigilia al prossimo turno, ma l’ex Cagliari e Milan si è concentrato soprattutto nel replicare alle tante voci che erano deflagrate in settimana.

“Quando una squadra perde, in particolare la Juventus, vengono tirate fuori sempre tante illazioni… La verità è che la gente ha tanta fantasia e vengono dette cose non vere in molti casi”: una risposta che spiazza i tifosi, ma che Allegri assesta senza troppi giri di parole. “Certe cose non capitano quando le cose vanno bene – Prosegue l’allenatore della Vecchia Signora – Purtroppo continuerà a capitare, anche se uno spera di no. Il nostro compito è non essere la squadra che perde. Così da evitare certe voci”. Basterà tutto questo a placare gli animi bollenti dei bianconeri?