“Può giocare con noi…”: Roma, la bordata di Mourinho pesantissima in diretta

Dopo il pareggio per 1-1 della sua Roma contro il Milan di Stefano Pioli, José Mourinjo ha lanciato una bordata in diretta televisiva.

Dopo la brutta sconfitta di lunedì scorso rimediata in trasferta contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, la Roma di José Mourinho ha pareggiato questa sera per 1-1 contro il Milan. I giallorossi, infatti, non sono andati oltre al pareggio contro la squadra guidata da Stefano Pioli.

La gara dello Stadio Olimpico è stata sicuramente equilibrata, anche se tra le fila capitoline c’è tantissima amarezza. La Roma di José Mourinho, infatti, è riuscita a sbloccare la partita al 94’ con la rete realizzata da Tammy Abraham, ma si è fatta raggiungere tre minuti dopo dal tiro da due due passi di Alexis Saelemaekeres (lasciato tutto solo dalla difesa giallorossa su un cross dalla sinistra di Rafael Leao)

Il Milan è stato bravissimo a recuperare subito, ma la Roma si è lasciata scappare una grandissima occasione. I capitolini, in caso di successo, avrebbero infatti raggiunto al terzo posto la Juventus di Massimiliano Allegri, staccando così sia i rossoneri che l’Inter. Lo stesso José Mourinho non ha nascosto il proprio disappunto a termine della gara.

Roma, José Mourinho ed i problemi in difesa: “Una giocatrice della squadra femminile può giocare con noi…”

Il tecnico portoghese, ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’, ha infatti commentato così la partita contro il Milan di Stefano Pioli: “Abbiamo perso due punti, ma sono più orgoglioso che triste. Arrivare al quarto posto sarebbe un grande traguardo, solo noi possiamo farlo con tutte le assenze che abbiamo. Non siamo una squadra ricca, ogni calciatore che perdiamo è un problema grande”.

José Mourinho ha poi anche elogiato la squadra femminile della Roma, fresca vincitrice dello Scudetto: “Infortunio Kumbulla? Ne approfitto per fare i complimenti alle ragazze al mister per il campionato vinto. Loro hanno un difensore centrale che viene dal Bayern Monaco, lei può giocare anche con noi”.