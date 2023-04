Juve, Allegri soddisfatto: “Fatto un buon lavoro. Sul rigore…”

La Juventus non è andata oltre il pareggio contro il Bologna al Dall’Ara: Milik sbaglia il rigore e poi segna su azione ma non basta. Le parole di Massimiliano Allegri nel post-partita.

La Juventus non approfitta fino in fondo della sconfitta subita dalla Lazio in campionato e non va oltre il pareggio di 1-1 in casa del Bologna. Milik prima sbaglia un rigore, calciandolo molto male, ma poi si fa perdonare segnando il gol del pareggio. A portare i rossoblù in vantaggio ci ha invece pensato Orsolini, sempre dagli undici metri. Massimiliano Allegri, allora, ha parlato così nel post-partita.

Tra Bologna e Juventus tutto è successo nel primo tempo. Perché nella ripresa, a parte tanti errori commessi sotto porta nei momenti decisivi, non si è visto granché. I due gol del match sono perciò arrivati nei primi 45′ minuti. Orsolini ha segnato per i rossoblù, Milik ha messo una pezza per i bianconeri, dopo il rigore sbagliato, riportando tutto in parità.

Nel post-partita, in ogni caso, hanno parlato come di consueto i due tecnici. Sponda Juventus la parola è andata a Massimiliano Allegri. Il tecnico ha parlato della gara di stasera e degli impegni che verranno. Le sue parole a ‘DAZN’.

La Juventus non va oltre il pareggio col Bologna: le parole di Allegri nel post-partita

A ‘DAZN’ ha parlato così Massimiliano Allegri nel post-partita di Bologna-Juventus: “Una settimana fa una partita come questa l’avremmo persa. Vediamo le cose positive e lavoriamo su ciò che c’è da migliorare. Non è facile per i ragazzi giovani, hanno poche presenze nella Juve. Abbiamo guadagnato un punto sulla Lazio e manteniamo il vantaggio sulle inseguitrici, però mercoledì bisogna vincere”.

Ma Allegri ha poi fatto cenno anche al rigore sbagliato da Milik quando la Juventus era ancora sotto di un gol. E ha dichiarato: “Ci sono momenti per tirare certi rigori, questo è uno in cui il rigore va tirato forte. Milik comunque ha fatto una partita straordinaria, capita di sbagliare”.

Classifica di Serie A

Napoli 79, Lazio 61, Juventus 60, Inter 57, Roma 57, Milan 57, Atalanta 55, Bologna 45, Fiorentina 45, Monza 44, Sassuolo 43, Udinese 42, Torino 42, Salernitana 34, Empoli 32, Lecce 31, Spezia 27, Hellas Verona 27, Cremonese 20, Sampdoria 17