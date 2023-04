“Parlano i trofei”: Juve, arriva la decisione su Allegri

La Juventus è in questo momento in trasferta al Dall’Ara per affrontare il Bologna di Thiago Motta: sul futuro di Allegri è arrivato anche un annuncio per il futuro.

La Juventus sta questa sera, allo Stadio Dall’Ara, affrontando il Bologna di Thiago Motta. I rossoblù stanno dando filo da torcere alla Vecchia Signora. E al gol subito si è aggiunto, in un primo tempo storto, anche il rigore sbagliato da parte di Milik. In questo momento di difficoltà, sono arrivate però dichiarazioni importanti sulla posizione di Massimiliano Allegri.

Massimiliano Allegri ha trascorso alla Juventus dei momenti che sono stati decisamente migliori. In queste ultime giornate, apice di una stagione complicata, ha perso prima contro il Napoli in campionato e poi contro l’Inter in Coppa Italia.

Stasera se la sta vedendo con il Bologna e ancora è da comprendere quale sarà il risultato di un match comunque non semplice. In ogni caso la società bianconera ha già deciso cosa succederà con il tecnico a fine stagione. Ne ha parlato Francesco Calvo a ‘DAZN’.

Juventus, Calvo deciso su Allegri: le ultime novità sul futuro del tecnico bianconero

A parlare a ‘DAZN’, stavolta, è stato il Chief Football Officer della Juventus, Francesco Calvo. Le sue parole hanno toccato prima di tutto un tasto dolente di questo periodo, la posizione di Massimiliano Allegri. “Conferma di Allegri? Significherebbe dire un’ovvietà, questo è assolutamente il nostro pensiero. È tornato alla Juve per un progetto di quattro anni, non siamo nemmeno alla metà. Per Allegri parlano gli undici trofei sette anni, non è assolutamente in discussione. Anche in una stagione come questa abbiamo voglia di imparare, questo è i l’importante”, ha dichiarato.

E poi ancora: “Stiamo pianificando il futuro, questo lo stiamo facendo con Federico Cherubini, che insieme a me e Allegri è un blocco granitico che lavora sul futuro. Chiunque arriverà in futuro, eventualmente, si dovrà integrare in un sistema di lavoro di Juventus e in un lavoro che abbiamo fatto noi fino a oggi. Più importante dei nomi è la solidità della Juve che non dipende da una singola persona“.