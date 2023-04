“Ora non deve fermarsi!”: Inter, l’appello di Inzaghi in diretta

Il tecnico dell’Inter ha espresso la sua felicità dopo la vittoria in rimonta contro la Lazio di Maurizio Sarri: “Dobbiamo restare concentrati”

L’Inter ha battuto in rimonta la Lazio nella prima delle due gare più attese di oggi. Il lunch match è cominciato nel migliore dei modi per la formazione di Maurizio Sarri che, dopo un gol annullato a Henrikh Mkhitaryan, si è portata in vantaggio con Felipe Anderson, liberato al tiro da un suggerimento geniale di Luis Alberto in seguito ad un errore di Francesco Acerbi.

La squadra di Inzaghi è arrivata al riposo sotto di una rete nonostante una partita comunque positiva e nella ripresa ha ribaltato completamente gli equilibri del match nello spazio di tredici minuti tra il 77’ e il 90’. I nerazzurri sono andati a segno due volte con Lautaro Martinez (nel primo caso servito da Lukaku, nel secondo liberato da un erroraccio di Vecino) e una con Gosens (splendida acrobazia per il sorpasso sull’assist di Lukaku).

Inter, Inzaghi entusiasta: “Oggi una delle migliori partite con me, spirito di squadra pazzesco. Avanti così”

Simone Inzaghi si è presentato ai microfoni di ‘Sky Sport’ per commentare la vittoria della sua squadra contro la Lazio. Il tecnico piacentino ha posto l’accento su diversi temi. “Abbiamo giocato una delle migliori prestazioni da quando sono qua. Abbiamo chiuso in svantaggio il primo tempo pur giocando bene. Venivamo da un mercoledì intenso in coppa.

Questa era una partita importantissima per noi, ne abbiamo un’altra tra 72 ore per cui non possiamo permetterci di abbassare la concentrazione. Dobbiamo continuare così”.

Inzaghi ha rivelato poi il discorso fatto nello spogliatoio durante l’intervallo: “Ho fatto i complimenti alla squadra. Eravamo sotto immeritatamente. Ai ragazzi ho detto di restare concentrati e non perdere le distanze ma continuare a proporre ciò che avevamo preparato nei due giorni precedenti alla partita. Siamo stati bravi, abbiamo interpretato la gara alla perfezione”

Il tecnico ha poi continuato: “Ho visto uno spirito di gruppo pazzesco. Ho avuto grandi risposte sia da chi è sceso in campo dall’inizio sia da chi è subentrato in corsa. Stiamo vivendo una stagione entusiasmante. Abbiamo perso qualche punto di troppo in campionato, siamo perfettamente consapevoli di ciò. A volte purtroppo abbiamo perso un po’ di energie nelle coppe ma sono molto soddisfatto del nostro percorso nelle altre competizioni. Abbiamo finora portato a casa l’unico trofeo già assegnato e ora dobbiamo mantenere la fiducia alta in vista di un finale di stagione che ci può dare ancora tanto. I nostri tifosi sono splendidi. C’è grande sinergia con loro”.

Poi su Gosens, autore del 2-1: “Ci dà tanta intensità. Oggi ho fatto scelte differenti perché avevo in mente un altro piano di gioco. Ora non deve fermarsi perché abbiamo bisogno di tutti. Questo periodo della stagione è particolarmente intenso, scendiamo in campo ogni tre giorni e abbiamo bisogno di tutti. Per questo motivo sto dosando le forze. Dobbiamo continuare così”, ha chiuso Inzaghi.