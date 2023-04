Psg-Donnarumma, ora cambia tutto: lo scenario è inquietante

Momento davvero difficile per il Psg di Lionel Messi e Kylian Mbappè. Gli ultimi risultati mettono nei guai il club di Galtier.

La stagione del Psg di Christophe Galtier è stato nettamente al di sotto delle aspettative. Lo sceicco Al Khelaifi sta cercando da anni di portare la tanto attesa coppa dalle grandi orecchie a Parigi, ma anche in questa stagione il club francese ha ottenuto solo l’ennesimo fallimento.

Messi, Hakimi e compagni sono usciti clamorosamente agli Ottavi di Champions League, annichiliti contro il Bayern Monaco. Una delusione molto importante con i tedeschi che, nel corso della competizione, hanno dimostrato di essere tutt’altro che imbattibili. Il Psg rischia però di vedere, per la prima volta dopo anni, concludere la stagione senza titoli.

Il club è stato incredibilmente eliminato dalla Coupe di France, la coppa francese e questa non è l’unica tegola per la squadra francese. Dopo anni di dominio Galtier appare in netta difficoltà, consapevole che potrebbe andare via anzitempo a fine stagione, anche nonostante l’eventuale titolo. Gli ultimi risultati sono però inquietanti.

Psg sconfitto, ora che succede in Ligue1?

Nel match valido per la trentatreesima giornata di Ligue1 il club parigino è incredibilmente crollato in casa contro il Lorient. Gli ospiti hanno vinto per 3 a 1 ed hanno praticamente riaperto la lotta per il campionato. Questa sera il Marsiglia ospita l’Auxerre e con una vittoria potrebbe portarsi addirittura a cinque punti in classifica dalla capolista. Un campionato a cinque giornate dal termine che potrebbe cosi essere totalmente riaperto. Una situazione davvero complicata per i parigini.

Una sfida totalmente condizionata dall’espulsione dopo 20 minuti di gioco dell’ex Inter Hakimi, cacciato per doppia ammonizione. La rete di Mbappe del momentaneo 1 a 1 è stata inutile e gli ospiti hanno dilagato nella ripresa. Clamoroso tonfo con i tifosi scatenati sui social, infuriati nello specifico con Hakimi stesso, con Leo Messi e con il portiere della Nazionale Gianluigi Donnarumma. Nello specifico proprio il portiere italiano è finito nel mirino, complice una difesa non impeccabile ed il calciatore di origini campane non è mai stato davvero decisivo in maniera positiva. Tifosi infuriati, Galtier vede il suo futuro sempre in bilico e il Psg ora rischia davvero.