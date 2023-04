“Un’annata strana…”: Juve, spunta una difesa inaspettata per Allegri

Sulla stagione della Juve si è espresso un ex campione della formazione bianconera: dall’ex terzino sinistro arriva l’arringa in favore di Allegri

La Juventus vuole tentare di recuperare il terreno perso nell’ultimo periodo nel match contro il Bologna. I bianconeri sono reduci da tre sconfitte consecutive. Ko che hanno leggermente complicato il discorso Champions per la squadra di Max Allegri, ancora alle prese con i dubbi legati alle possibili penalizzazioni.

Al ‘Dall’Ara’, questa sera, la formazione di Max Allegri si troverà di fronte una squadra motivata. I felsinei vogliono ben figurare contro i bianconeri. La squadra di Motta vuole cancellare il ko dello scorso turno con l’Hellas Verona, una sconfitta che ha interrotto una buona striscia di risultati. Sulla Juventus e sul match di questa sera, intanto, si è espresso Antonio Cabrini. L’ex terzino mancino delle due formazioni ha parlato alla ‘Gazzetta dello Sport’.

Juve, Cabrini difende Allegri: “Non ha potuto schierare per tutta la stagione Pogba, un giocatore capace di spostare gli equilibri”

Il campione del Mondo di Spagna ‘82 Antonio Cabrini ha parlato a ‘La Gazzetta dello Sport’ rispondendo a “3 domande a..”. L’ex terzino sinistro ha ammesso di non gradire il gioco della Juventus: “Sinceramente non mi piace. Non sta giocando bene e non diverte”, ha esordito Cabrini.

L’ex nazionale però non ci sta ad etichettare Allegri come massimo imputato della situazione: “Ricordiamoci che nella struttura di squadra, avrebbe dovuto fare affidamento su un giocatore che non gioca da un anno, Pogba. Paul è uno che sposta. Non credo si debbano dare colpe ad Allegri perché è stata un’annata strana. Sul futuro del tecnico comunque saranno importanti delle valutazioni societarie. Servirà considerare ogni aspetto, attenuanti comprese”.

Sulla sfida di stasera poi pensa anche alla possibilità di uno sgambetto del Bologna: “Se non sbaglio i rossoblù non vincono in casa contro la Juventus da 25 anni. Considerato il momento vissuto dai bianconeri, la squadra di Thiago Motta se la può giocare. Trovare la Juve in questo momento è un vantaggio, anche se gli uomini di Allegri arrivano da un momento molto negativo e di solito in questi casi la reazione è forte”.