Salernitana, Fimmanò: “Festa Napoli avventata. Dia? Il mondo ha visto quanto è forte”

La Salernitana tira il freno a mano per la festa Scudetto del Napoli e Dia ci mette la firma: le parole del legale Francesco Fimmanò a SerieAnews.com.

Il Napoli ha dovuto rimandare la festa Scudetto, la Salernitana ci ha messo lo zampino e ha fatto registrare un pareggio al Maradona nel derby campano. Ha così parlato, ai nostri microfoni, il legale proprio della Salernitana, Francesco Fimmanò. Il suo commento.

L’avvocato della Salernitana, il giorno dopo la gara disputata al Maradona contro il Napoli, ha parlato a SerieAnews.com. Queste le sue parole: “È stata una bellissima giornata e una giornata di festa. Una grande occasione per la Salernitana per essere vista in oltre 210 paesi. Quanto al tema del rinvio del festeggiamento dico che, da campani, siamo contenti che il Napoli festeggi. Forse era stato organizzato tutto in maniera un po’ troppo avventata“.

“E dico questo perché la Salernitana – ha continuato il legale del club – soprattutto negli ultimi tempi, è una squadra molto forte quindi è la peggiore candidata a fare la vittima sacrificale. Mi sembra che tutto sia andato bene ed è stata una bella giornata di sport. La salernitana è in crescita: i giocatori sono in crescita, ha un grande allenatore e il direttore sportivo ha fatto tutte scelte giuste in termini di qualità. È una bella storia che prosegue e che ci rende tutti orgogliosi”.

La Salernitana pareggia in casa del Napoli e Dia ci mette la firma: le parole dell’avvocato Fimmanò a SerieAnews.com

A SerieAnews.com, l’avvocato Francesco Fimmanò ha poi parlato dell’attaccante che ieri ha reso possibile il pareggio: “Dia non è una sorpresa, è stato un gran bel gol ma siamo abituati alle sue qualità. È importante e per lui sono stati fatti sacrifici in termini quantitativi. È di prima fascia. Speriamo solo che non sia stato troppo forte l’impatto di ieri, nel senso che l’ha visto il mondo intero e vedranno quanto è forte. Speriamo che non ci facciano offerte a cui non si può dire di no. Sta diventando troppo forte (ride, ndr.)”.

Infine, sulla lotta salvezza: “Io sono fiducioso che per la Salernitana venga superata la barriera dei 40 punti. Abbiamo tenuto un percorso regolare, con una media di 1 punto a partita. E si sta alzando adesso fortemente. Tutto ci porta in una certa direzione e credo che non ci siano motivi particolari per preoccuparci. Le squadre sotto certo stanno andando, ma restiamo sempre a 7 punti dal Verona. E soprattutto credo che riuscirà a salvarsi con un paio di giornate d’anticipo”.