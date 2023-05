Cassano: “Il Milan deve comprare Vlahovic coi soldi della Champions. Allegri…”

Antonio Cassano ha già in mente il nome del prossimo attaccante del Milan. E secondo lui non è un’operazione impossibile.

La stagione del Milan è davanti ad un bivio. Può diventare storica con la finale di Champions League e magari anche una vittoria, oppure potrebbe diventare una mezza delusione in caso di mancata qualificazione alla prossima edizione della massima competizione continentale.

In entrambi e casi, ed anche nella situazione in cui si verifichi una via di mezzo, con una qualificazione in Champions League tramite posizione in campionato, ma al contempo un sconfitta nell’euroderby contro l’Inter in semifinale, il prossimo anno in casa Milan bisognerà guardare al mercato attaccanti.

Ibrahimovic ormai non garantisce più un minutaggio adeguato, Giroud sta andando verso la parte finale della carriera e Origi al momento non ha certo fatto sfracelli. Ecco quindi che si apre il totonomi per chi potrebbe essere il prossimo centravanti del Milan. Antonio Cassano, che nel Milan ha giocato, lancia la sua particolare considerazione. Un’ipotesi clamorosa che però presupporrebbe una condizioni che non è detto che si verifichi: se Allegri non viene esonerato Vlahovic è sul mercato. E quindi, acquistabile dal Milan.

Cassano è convinto: “Con 60 milioni Vlahovic lo porti a casa: Milan, pensaci!”

“Se io fossi il Milan, proverei a fare uno sforzo per l’acquisto di Vlahovic, investendo tra 50 e 60 milioni di euro, utilizzando i soldi provenienti dalla Champions League.” ha dichiarato Cassano durante il consueto appuntamento su Twitch della Bobo TV.

L’addio di Vlahovic può però verificarsi soprattutto in un caso: “Se Allegri dovesse restare credo che Vlahovic sarebbe disposto a lasciare la squadra bianconera per unirsi al Milan. In questa situazione il Milan dovrebbe fare un sacrificio importante per assicurarsi le prestazioni di Vlahovic, che sarebbe un prezioso contributo per la squadra. Credo che Pioli meriti di avere un capocannoniere nella sua squadra. Il calciatore serbo conosce bene il campionato italiano ed è giovane, è uno che potrebbe restare nel club per molti anni.”