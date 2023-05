“Deve andarsene!”: caos al PSG, il big di Mancini finisce sotto accusa

Clima per nulla sereno in casa PSG: arriva l’accusa al calciatore italiano. Ormai il suo tempo in Francia pare essere agli sgoccioli.

Nonostante il primo posto in classifica, in casa PSG la situazione non è certo delle più rosee. La sconfitta contro il Lorient ha avvicinato il Marsiglia, ma soprattutto ha riportato alla luce le polemiche attorno al tecnico Galtier e ad alcuni dei calciatori parigini, accusati di scarso rendimento.

Tra coloro che sono finiti nel mirino per non essere in grado di fornire quel boost in più che manca al PSG per fare il definitivo salto di qualità e poter, di conseguenza, ambire a vincere anche a livello continentale, c’è anche un italiano che da diverso tempo è colonna portante dei parigini: Marco Verratti.

L’ex Pescara ormai è una bandiera del PSG, essendo arrivato nel club nel lontano 2012. Verratti è alla sua 11esima stagione in Francia, ma qualcuno sta iniziando a storcere il naso per un calo di prestazioni. A farsi portavoce delle critiche ci ha pensato Jerome Rothen, ex centrocampista dei parigini e della nazionale francese nel primo decennio degli anni 2000. Rothen ci è andato giù pesante criticando Verratti e addirittura auspicando una sua cessione.

PSG, Verratti nel mirino: l’ex Rothen auspica una suo addio

“Non gli si può dire niente.” ha attaccato Rothen ai microfoni di RMC Sport. “Sembra sia incriticabile! Quando perde palle non lo puoi far notare, non lo puoi criticare. E questo solo perché è Marco Verratti, perché è forte, perché se lo può permettere. Ma tutti questo sta finendo, i tifosi se ne sono accorti.”

Rothen ritiene infatti che le prestazioni del centrocampista della nazionale del commissario tecnico Roberto Mancini siano in grande calo rispetto a quelle a cui aveva abituato fino a poco tempo fa: “Ha avuto le sue possibilità, gli hanno anche rinnovato il contratto, ma adesso basta. Se ha rispetto per questo club c’è solo una strada: deve andarsene!”